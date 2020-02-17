"كورونا مخاطرها وأعراضها وطرق الوقاية" ندوة بجامعة حلوان

افتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ندوة تثقيفية توعوية حول " مرض كورونا nCoV مخاطرها واعراضها وطرق الحماية منها" والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب والدكتور وليد السروجى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تتخذ العديد من الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب، مشيرا إلي أن بداية الفيروس ظهرت فى الصين ثم انتقلت إلى جميع دول العالم وتتمثل خطورة المرض فى أنه ينتقل من إنسان لآخر عن طريق الفم أو الأنف أو العين.

وشدد الدكتور ماجد نجم بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان على أنه يجب إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أنتشار الفيروس خاصة مع ظهور أول حالة فى مصر حيث يتطلب الوضع الحالى إتباع طرق الوقاية وطرق السلامة دون تهوين أو تهويل.

وأشارالدكتور وليد السروجى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المرض يصيب الجهاز التنفسى وله خطورة خاصة لدي الأشخاص منخفضي المناعة مثل الأطفال وكبار السن ونظراً لأنه فيروس متحول ليس له علاج حتى الآن الا أنه يجب نشر طرق الوقاية منه خاصة فى التجمعات والحفلات وموسم العمرة.

وتضمنت الندوة التعريف بفيروس كورونا وهو أحد الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان وله العديد من الأعراض وهى السعال والاسهال والحمى والالتهاب الرئوي الحاد والعطس، ويتم انتقال الفيروس عن طريق استنشاق الرزاز من المريض أو عن طريق الأسطح الملوثة ويمكن الكشف عن المرض من خلال العزل والمجهر الإلكتروني والاختبارات المصلية.

كما تضمنت الندوة طرق الوقاية من خلال إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض من خلال المحافظة على نظافة الأيدي باستمرار، والابتعاد عن الأشخاص المصابين، وارتداء الأقنعه لمنع وصول الجراثيم إلى الفم، وتجنب الحيوانات الحية أو الميته وعدم تناول اللحوم الميته والنيئة، وتغطية الفم والأنف عند السعال، وتفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسيه كالسعال والعطس.

وانطلقت الندوة بتنسيق الدكتورة إيناس فؤاد مدرس طب المسنين بكلية الطب جامعة حلوان، والدكتور كريم منتصر مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب جامعة حلوان، والدكتور ولاء زين العابدين استشاري الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة حلوان.