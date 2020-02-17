"كأنك فى مستشفى".. كيف تغيرت المطاعم بالصين فى زمن فيروس كورونا.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

عرضت شبكة "سكاى نيوز"، مقطع فيديو يستعرض كيفية دخول المطاعم في الصين، في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، فبمجرد وصولك إلى المطعم، تجد ممرضة في انتظار مع جهاز صغير لقياس درجة الحرارة، حيث لن يسمح لك بالدخول إلا بعد التأكد من عدم وجود ارتفاع في درجة الحرارة.

ولا يتوقف الأمر على ذلك، حيث هناك إجراءات مشددة، من خلال التعقيم الكامل لطاولة الطعام، والغسيل الإجبارى لليد قبل وبعد تناول الطعام، فضلا عن وجود حواجز بلاستيكية فاصلة، لأنه لن يسمح لك للحصول على وجبة الطعام إلا من خلال هذه الإجراءات، ولا يبدو على العملاء الامتعاض أو التذمر، مع ارتداء الكمامات الوقائية.

وفيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين ، أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 70635، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة.

وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 100 حالة فى مقاطعة هوبى (مركز تفشى الفيروس وسط الصين) و3 حالات فى مقاطعة خنان وحالتان فى مقاطعة قوانغدونج.

وأضافت اللجنة أن 10844 حالة تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات، فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة بـ628 ليصل إلى 10644 حالة، بينما تم تعقب 546 ألفا و 16 شخصا كانوا على اتصال وثيق بمرضى مصابين منهم 150 ألفا و 539 لايزالوا تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية يوم أمس، تم تسجيل 57 حالة إصابة بما فيها وفاة واحدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و 10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و20 حالة في تايوان، فيما غادر المستشفيات مريضان في هونج كونج، وخمسة مرضى في ماكاو واثنان في تايوان بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضحت اللجنة أن مقاطعة هوبي شهدت خروج 1016 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في المقاطعة إلى 6639 حالة.

وأشارت اللجنة إلى انخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة اليومية بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي لليوم الـ 13 على التوالي، حيث تم تسجيل 115 حالة مؤكدة جديدة مقارنة بـ 890 حالة جديدة تم تسجيلها في 3 فبراير الجاري.