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الإثنين، 17 فبراير 2020 07:37 م
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قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينة موط بالداخلة لتطهير أحواض المياه غدا الثلاثاء

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:02 م
قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينة موط بالداخلة لتطهير أحواض المياه غدا الثلاثاء قطع المياه - ارشيفية
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن قطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات عن منطقتى " الفتح" و " الدندراوية" بمدينة موط غدًا الثلاثاء، حيث أكد رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اللواء محمد الفحام، قطع مياه الشرب عن منطقتى الفتح والدندراوية بمدينة موط من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك لتطهير أحواض التجميع لمياه بمحطة تنقية مياه الشرب لموط القديمة.

أضاف الفحام، وضع خطة طموحة تنفذها الوحدة المحلية للمركز لصيانة محطات تنقية مياه الشرب بشكل دورى بما يضمن كفاءة عمل المحطة وتنقية المياه بشكل صحى وآمن.

وكانت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، أعلنت الأحد الماضى عن تطهير 64 محطة تنقية مياه شرب بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة، وسحب 372 عينة مياه من محطات تنقية مياه الشرب، ووحدات الغسيل الكلوى ومخارج محطات المياه ووحدات الغسيل الكلوى ومحطات الصرف الصحى بمراكز المحافظة الخمسة لتحليلها، وذلك خلال شهر يناير المنقضي.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، سحب 178 عينة من شبكات المياه، و108عينات من مخارج وطرود المحطات، لإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتوافر المعايير الصحية بها، تنفيذًا لقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتحليل مياه الشرب بشكل شهري.

وأضاف محروس، أن المديرية انتهت من سحب عينات المياه بإشراف إدارة الطب الوقائي، بقيادة الدكتورة فايزة عبد الحليم، مدير الإدارة، بواقع 6 عينات من وحدات غسيل الكلي، و2 عينة من حمام سباحة، 71 عينة من مياه الشرب لتحليل المعادن الثقيلة و7 عينات لفحص بقايا مبيدات، لمتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد إلى، أن نتائج تحليل العينات جاءت كلها سلبية، وتؤكد خلو مياه الشرب من الملوثات الضارة خاصة البكتيرية والفيروسية.

 


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