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قطاع البنوك يدفع مؤشرات بورصة الكويت للارتفاع بمستهل التعاملات

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:57 ص
قطاع البنوك يدفع مؤشرات بورصة الكويت للارتفاع بمستهل التعاملات بورصة الكويت- ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعا بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك.
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحا 11.950 نقطة ليصل إلى مستوى 6185.52 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحاً 16.920 نقطة ليصل إلى مستوى 6866.35 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحاً 2.110 نقطة ليصل إلى مستوى 4833.27 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.05%، رابحا 2.270 ليصل إلى مستوى 4964.57 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 78.3 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون دينار كويتى عبر 2723 صفقة.
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.2%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.
 
وجاء سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.98%، تليه شركة الديرة القابضة بنسبة 9.05%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.01%، فيما تصدر سهم "شركة حيات للاتصالات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.66% ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.14%، ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 7.03%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة إنوفست عن نتائجها المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت المجموعة صافى ربح لمساهمى الشركة الأم بلغ 7.15 مليون دولار مقارنى بمبلغ 14.01 مليون دولار لعام 2018، بنسبة انخفاض 49%، وأرجعت هذا التراجع إلى الربح الجوهرى المسجل على إحدى التخارجات التى تمت فى العام الماضى، علاوة على تقلص  صافى إيراد المجموعة من نشاط عقود المقاولات، وهو انعكاس طبيعى لاستكمال واختتام الأعمال بنجاح على عقد بناء حكومى رئيسى فى عام 2018.
 
وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الاثنين، أن النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى أرباح الأم للسهم الواحد بلغ 2.52 سنتا مقارنة مع 4.95 سنتا لعام 2018، كما انخفض صافى الربح التشغيلى بنسبة 51% ليصل إلى 6.17 مليون دولار فى نهاية عام 2019 مقابل 12.51 مليون دولار لعام 2018.

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