قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف على 7092 شخصًا وتجرى 86 عملية جراحية

واصلت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد أعمالها لليوم الخامس على فترتين صباحية ومسائية، نظرًا للإقبال الكبير، حيث وقعت الكشف الطبى على 7092 شخصًا.
كما أجرت القافلة 86 عملية جراحية، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة والرمد والمسالك البولية والنساء، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.
وتطوعت مجموعة من فتيات الأزهر من معهد السلام الأزهرى بتشاد لتقديم المساعدة للقافلة، مؤكدين أن الإسلام يحثنا على مساعدة المحتاجين، مضيفين: "تطوعنا لنشارك فى هذا العمل النبيل لنساعد فى نشر رسالة الأزهر الدعوية والإنسانية".
وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجارى، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.
وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.
وأوضح الدكتور رأفت خطاب أن الأمراض الوراثية منتشرة بشكل كبير في تشاد بسبب زواج الأقارب، ومنها أنيميا الخلايا المنجلية وهي أصعب أنواع الأنيميا، فضلا عن حالات تشوهات في أماكن متعددة بالجسم، مبينًا أنه قام بتشخيص حالات مركبة، تم إحالة بعضها إلى الجراحة العامة وتم إجراء العمليات اللازمة لهم.
وبين الدكتور علي عافية أن حضانات الأطفال حديثي الولادة الذين لم يكتمل نموهم، تعد بارقة أمل وطوق نجاة، فهي تقوم بدور مهم في اكتمال نمو الطفل وبدونها قد يموت هذا الطفل، مؤكدًا حرصه علي متابعة الحالات بصفة مستمرة منذ أول يوم وضع فيه قدمه بالمستشفى في تشاد، حيث قام بتدريب أطباء وممرضي تشاد على عمل حضانات الأطفال حديثي الولادة، كما طالب المسؤولين بتوفير بعض الأجهزة الأساسية لتعمل الحضانات بكفاءة أكبر، تعتبر ، موضحًا أن قلوب قافلة الأزهر تعمل على إسعاد أطفال تشاد ورسم الابتسامة على وجوههم، التي تعد أفضل لنا من جائزة نوبل.
من جانبهم قدم أهالي تشاد الشكر لأطباء القافلة، موضحين أن قافلة الأزهر أعادت الابتسامة والفرح لهم.
قافلة الأزهر الطبية بتشاد (1)
قافلة الأزهر الطبية بتشاد (2)
قافلة الأزهر الطبية بتشاد (3)
قافلة الأزهر الطبية بتشاد (4)
قافلة الأزهر الطبية بتشاد (5)
قافلة الأزهر الطبية بتشاد (6)
قافلة الأزهر الطبية بتشاد (7)
قافلة الأزهر الطبية بتشاد (8)
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