سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قائد عسكرى يمنى: قوات الجيش لقنت الحوثيون دورسًا قاسية فى مختلف جبهات الجوف

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:05 م
قائد عسكرى يمنى: قوات الجيش لقنت الحوثيون دورسًا قاسية فى مختلف جبهات الجوف الجيش اليمنى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قائد اللواء 22 مشاة بالجيش اليمني ، العميد ركن اليمني عبدالله الضاوي ، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تتكبد يوميًا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال محاولاتها الفاشلة بالتسلل في جبهات محافظة الجوف المختلفة.

وأضاف العميد الضاوي - في تصريح لصحيفة (26 سبتمبر) الناطقة باسم الجيش اليمني - أن الجيش أفشل كل محاولات الميليشيا الحوثية للتسلل باتجاه مواقع محررة في المحافظة وكبدوها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأوضح أن الجيش اليمني دحر الميليشيا وأفشل هجماتها التي أعدت لها منذ شهور، مؤكدًا أنهم لقنوا الميليشيا دروسًا قاسية لن تنساها.

وحيا قائد اللواء 22 مشاة موقف قبائل الجوف الذين هبوا إلى الجبهات للقتال جنبًا الى جنب مع القوات المسلحة اليمنية.

 

 


اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيون

ميليشيا الحوثى

الجوف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة