فيديو وصور.. شابان حاولا التحرش بطالبة فصدماها بتروسيكل وحطما قدماها ووجهها

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت منطقة غرب كفر الشيخ ، بمحافظة كفر الشيخ، حادث مأساوي لطالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، عندما تعمد شابان صدمها بتروسيكل، كمحاولة لمعاكستها، مما أدى لإصابتها بكسور خطيرة.

وبالطابق الثاني بمستشفى كفر الشيخ العام ترقد الطالبة هيام محمد الشربيني، 17 سنة، على أحد أسرة قسم العظام، تعاني كسورًا مضاعفة في الفخذ، بعد أن صدمها تروسيكل يقوده شاب وبجواره أخر، في أحد شوارع مدينة كفر الشيخ، وهى في طريقها لتلقي درس خصوصي في مادة المحاسبة.

وأكدت هيام محمد الشربيني ،أنها كانت في طريقها لتلقي درس خصوصي في مادة المحاسبة برفقة زميلتها هند مؤمن ، وباقترابهما من مسجد الأشوح في منطقة العزبة الجديدة، التابعة لدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، صدمها تروسيكل يقوده شاب يجلس بجواره أخر.

وأضافت هيام لـ"اليوم السابع" ، كان الشابان على التروسيكل ،أحدهما يقود التروسيكل وآخر يجلس بجواره ، ووجدت قائده يتجه نحوهما متعمداً معترضاً طريقهما ،وحاولت تفاديه كما فعلت زميلتها هند ، ولكنها لم تستطع ، فصدمها ، وفقدت الوعي ، ولم تفق إلا بعد نقلها للمستشفى العام بكفر الشيخ ، مؤكدة أنها عرفت بعد ذلك أن الشابين هما،"ي." و"ي.ش".

وأوضح خالد الشربيني ، معلم ، عم الطالبة، أنه تلقى اتصالاً بما حدث من نجلة شقيقه، وتم نقلها إلى مستشفى العبور ومنها كفر الشيخ العام، وأنه سأل هند زميلة هيام فأكدت أن أحد الشابين على التروسيكل كان يتحرش بهما، قبل أن يصدم نجلة شقيقه، محدثًا إصابتها بكسر مضاعف في الفخذ الأيسر، وجرح قطعي بالعين، وكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسد ، مشيراً إلى أن الأطباء أكدوا ضرورة خضوع ابنة شقيقه لجراحة تستلزمها حالتها لزراعة مسمار نخاعي يمر بثلاث عظام مكسورة بفخذها.

وأضاف عم المجني عليها ، أنه يطالب اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، بنقل هيام ابنة شقيقه للمستشفى الجامعى لتلقي العلاج اللازم لوجود كافة الإمكانيات بها ، إضافة إلى أن نجلة شقيقه تحتاج لعملية دقيقه لإصابتها بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وكسر في أعلى حاجب العين، وجرح قطعي بالعين، وكدمات وسحجات بكامل الجسم، وتحتاج لعملية جراحية لزراعة مسمار نخاعي يمر بثلاث عظمات متكسرة.

وقالت هند مؤمن ، زميلة الطالبة هيام والتي كانت رفقتها لحظة وقوع الحادث، إنها سمعت أحد الشابين على التروسيكل، يطالب زميله بالاحتكاك بهما، فصدمها بالتروسيكل الذي يقوده، مضيفةً أن زميلتها سقطت على الأرض تتألم بينما فر الشابان، وتم نقل زميلتها إلى مستشفى العبور في مدينة كفر الشيخ، وبعدها تم نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان مدير الأمن اللواء محمود حسن تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول "هيام محمد الشربيني - 17 سنة" طالبة بالصف الثالث الثانوي، تقيم بمدينة كفر الشيخ، بادعاء حادث اصطدام مركبة بخارية "تروسيكل"، دائرة القسم.

انتقلت قوة من قسم ثان شرطة كفر الشيخ إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبسؤال الطالبة المجني عليها، اتهمت شابين يستقلان دراجة بخارية "تروسيكل"، بغرض التحرش بها، أثناء سيرها في منطقة العزبة الجديدة، رفقة زميلتها، في طريقهما لتلقي درس خصوصي في مادة المحاسبة، تحرر المحضر رقم 26 أحوال قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والقي القبض على أحد الشابين ، وعملية البحث عن زميله مستمرة.



