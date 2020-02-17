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فيديو .. سيولة مرورية فى شارع البطل أحمد عبد العزيز "رايح - جاى"

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:49 ص
فيديو .. سيولة مرورية فى شارع البطل أحمد عبد العزيز "رايح - جاى" سيولة مروية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين منذ قليل، اليوم الإثنين، سيولة مرورية في الاتجاهين، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على رفع أي تكدسات قد تظهر على طول اليوم.

كما شهد شارع الهرم في الاتجاهين سيولة مرورية ولم تظهرى اى كثافات على طول الشارع إلا تباطؤ نسبى أمام مبنى المحافظة في الاتجاه القادم من الطالبية لنفق الهرم.

وفيما شهد محيط جامعة القاهرة سيولة نسبية في حركة السير أمام قائدى المركبات، وشهد شارع زويل سيولة مرورية في الاتجاهين ولم تظهر الكثافات إلى عند إشارة تقاطع شارع الجامعة بالقرب من حديقة الأورمان.

وانتظمت الحركة المرورية للسيارات، بشارع البحر الأعظم، فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه المعادى، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة، فيما ظهرت كثافات متحركة مع النفق المؤدى إلى شارع النيل، مع تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وشهدت سيولة مرورية بمحاور الجيزة، وشوارع النيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهر انسياب مرورى في حركة السير أعلى كوبرى الدقى المعدنى في الاتجاهين ولن تظهر أي كثافات مرورى على مطلع او منزل الكوبرى.

وشهد نفق الأزهر تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.


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