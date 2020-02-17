فيديو .. أول لودر مصري من مصانع الإنتاج الحربى

كتب - زكى القاضى

داخل مصانع الإنتاج الحربى، وبعمالة مصرية 100%، خرج أول لودر مصري مطابق للمعايير العالمية إلى النور، ليكون نموذجًا للصناعة الوطنية المصرية، ويشارك في المشاريع القومية للدولة المصرية.

اللودر المصرى الجديد الذى يعتبر منتجًا مصريًا فى كل مراحله هو أحد أشكال الصناعة الوطنية، التي تسعى لتعظيم المكون المحلى، في كل الصناعات الوطنية، وحيث خرج للنور العديد من المنتجات في الإطار نفسه، مثل السيارات الكهربائية، والمدرعات الجديدة st100 وst500، والتي تم تصنيعها بالكامل داخل ورش ومصانع الإنتاج الحربى، واعتبرتها الكثير من الدول الشقيقة والصديقة أنها درة الصناعة الحربية المصرية.

في التقرير التالى نستعرض أهم المعلومات المتعلقة بأول لودر مصري يخرج من مصانع الإنتاج الحربى.