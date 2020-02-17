فرحة عارمة فى منازل العائدين من الصين بالقليوبية بعد فض الحجر الصحى..صور وفيديو

القليوبية إبراهيم سالم

فرحة عارمة سيطرت على منازل وأسر المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد أن قضوا فترة الحجر الصحى بمرسى مطروح، حيث حرصت كل الأسر على التواجد لتقديم التهنئة للعائدين على سلامتهم بعد التأكد من خلوهم جميعا من أية إصابات بفيروس كورونا.

وحرص "اليوم السابع" على معايشة فرحة أهالى العائدين، حيث قالت والدة الدكتور أحمد طنطاوي، أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة بنها، وأحد العائدين من مدينة ووهان الصينية، إن فور التواصل مع نجلها عقب إعلان ظهور الفيروس انخلع قلبها عن جسدها خوفا على ولدها، موضحة أنها ظلت تدعى لنجلها وأسرته أن ينجيهم الله من هذا الفيروس اللعين.

وقالت والدة الدكتور أحمد طنطاوي لـ "اليوم السابع"، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإجلاء المصريين أعادت الروح إليها من جديد وأحيت بداخلها الأمل، وفور وصول نجلها لمطار العلمين شعرت براحة كبيرة، وزادت فور إعلان وزارة الصحة عدم وجود أية إصابات بين العائدين.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم، أتوبيسات لنقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى بمرسى مطروح، وذلك بعد التأكد من خلوهم جميعا من أية إصابات بهذا الفيروس اللعين، والتى استمرت على مدار 14 يوما متتاليا بالحجر الصحي.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر عددهم 617 شخصا لافتة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.

وارتسمت ملامح الفرح والسعادة على المصريين العائدين من الصين عقب انتهاء الحجر الصحى لهم والذى كان مقام مقام بمدينة مطروح للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، حيث كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الاثنين، فى حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولى تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الإثنين فى حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولى تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية مؤكدة أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمعسكر لتأمينها من وجود أى عدوى محتملة.



العائدين من الصين بالقليوبية (7)



العائدين من الصين بالقليوبية (8)