سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 10:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

والدته: مبادرة الرئيس ردت الروح ليا..

فرحة عارمة فى منازل العائدين من الصين بالقليوبية بعد فض الحجر الصحى..صور وفيديو

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:57 م
فرحة عارمة فى منازل العائدين من الصين بالقليوبية بعد فض الحجر الصحى..صور وفيديو العائدين من الصين بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرحة عارمة سيطرت على منازل وأسر المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد أن قضوا فترة الحجر الصحى بمرسى مطروح، حيث حرصت كل الأسر على التواجد لتقديم التهنئة للعائدين على سلامتهم بعد التأكد من خلوهم جميعا من أية إصابات بفيروس كورونا.

وحرص "اليوم السابع" على معايشة فرحة أهالى العائدين، حيث قالت والدة الدكتور أحمد طنطاوي، أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة بنها، وأحد العائدين من مدينة ووهان الصينية، إن فور التواصل مع نجلها عقب إعلان ظهور الفيروس انخلع قلبها عن جسدها خوفا على ولدها، موضحة أنها ظلت تدعى لنجلها وأسرته أن ينجيهم الله من هذا الفيروس اللعين. 

وقالت والدة الدكتور أحمد طنطاوي لـ "اليوم السابع"، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإجلاء المصريين أعادت الروح إليها من جديد وأحيت بداخلها الأمل، وفور وصول نجلها لمطار العلمين شعرت براحة كبيرة، وزادت فور إعلان وزارة الصحة عدم وجود أية إصابات بين العائدين. 

وكانت قد انطلقت صباح اليوم، أتوبيسات لنقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى بمرسى مطروح، وذلك بعد التأكد من خلوهم جميعا من أية إصابات بهذا الفيروس اللعين، والتى استمرت على مدار 14 يوما متتاليا بالحجر الصحي.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر عددهم 617 شخصا لافتة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.

وارتسمت ملامح الفرح والسعادة على المصريين العائدين من الصين عقب انتهاء الحجر الصحى لهم والذى كان مقام مقام بمدينة مطروح للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، حيث كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الاثنين، فى حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولى تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الإثنين فى حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولى تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية مؤكدة أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمعسكر لتأمينها من وجود أى عدوى محتملة.

العائدين من الصين بالقليوبية (1)
 
العائدين من الصين بالقليوبية (2)
 
العائدين من الصين بالقليوبية (3)
 
العائدين من الصين بالقليوبية (4)
 
العائدين من الصين بالقليوبية (5)
 
العائدين من الصين بالقليوبية (6)
 
العائدين من الصين بالقليوبية (7)
العائدين من الصين بالقليوبية (7)

 

العائدين من الصين بالقليوبية (8)
العائدين من الصين بالقليوبية (8)

 

العائدين من الصين بالقليوبية (9)
العائدين من الصين بالقليوبية (9)

 


اخبار القليوبية

أخبار مصر

فيروس كورونا

كورونا

الصين

الحجر الصحى للعائدين من ووهان

المصرين العائدين من الصين

انتهاء فترة الحجر الصحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طريق السلامة.. المصريون العائدون من الصين خرجوا من الحجر الصحى لمنازلهم.. ويؤكدون: كنا فاقدين الأمل فى إجلائنا من الصين.. وفوجئنا بالاحتياطات والرعاية الفائقة.. ورحلة العودة والعلاج والإقامة بالفندق مجانا

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:00 م

صحيفة: إغلاق فندق بالقرب من مطار هيثرو بلندن وتصنيفه كحجر صحى محتمل لكورونا

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:10 م

وصول أكثر من 300 أمريكى إلى قاعدة جوية بكاليفورنيا والخضوع لحجر صحى

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:46 م

شاهد.. عودة أمريكيين كانوا على متن سفينة سياحية تخضع لحجر صحى باليابان

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:50 م

وزيرة الصحة لأطباء الحجر الصحى: فخورة إنى اشتغلت معاكم

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة