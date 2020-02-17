فحص 830 مواطنا خلال قافلة طبية تحت شعار "اطمن على عينيك" بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، من أعمال القافلة الطبية التى نظمتها مستشفى العيون الدولى بالأقصر على مدار يومى السبت بقرية الشغب والأحد بمدينة إسنا، وذلك للكشف الطبى على أمراض العيون تحت شعار حملة (اطمن على عينيك)، حيث تم توقيع الكشف الطبى على مدار اليومين على 830 رجلا وسيدة بالمدينة، وتم صرف عينات من العلاج بالمجان لكل الحالات، وخلال اللقاء شكر رئيس المدينة الأطباء القائمين على العمل لما يبذله من مجهود فى خدمة المواطنين ورفع المعاناة عن المرضى.

ومن جانبه قال المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إن تلك القافلة انطلقت يوم السبت بمقر مجلس قروى الشغب، وتم فحص 500 مواطن، كما تم تنظيم تلك الحملات يوم الأحد فى مدينة إسنا بجوار السجل المدنى الجديد وتم فحص 330 مواطن، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية لدعم مستوى الخدمة الصحية للمواطنين الأكثر احتياجا.

وكانت قد واصلت مستشفى إسنا التخصصى الجديدة بمحافظة الأقصر، من نجاحاتها منذ افتتاحها نهاية العام الماضى لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن جنوب الأقصر، حيث أنه ضمن الاستعدادات لمنظومة التأمين الصحى الشامل المقرر تطبيقه مطلع شهر مارس المقبل، نجحت المستشفى خلال الـ48 ساعة الماضية فى عمل 13 حالة قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور سامح ثابت أستاذ قسطرة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، وبمعاونة فريق قسم قسطرة القلب بالمستشفى، وتم تركيب 6 دعامات لمرضى الشرايين التاجية، وتم خروج جميع الحالات بصورة طبيعية تماماً.

ويقول الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى لـ"اليوم السابع"، إنه يتم العمل على قدم وساق داخل المستشفى بعد افتتاحها بدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للقضاء على قوائم الانتظار فى مختلف أقسام المستشفى، حيث تم بمعاونة فريق قسم القسطرة عمل 13 حالة قسطرة وتركيب 6 دعامات لمرضى الشرايين التاجية، وذلك بأيدى كل من الدكتور حسين عبد النعيم كراع، والدكتور بدوى إمبابى، والدكتور عصام بسطاوى والدكتور محمد عبد الغفار والدكتورة رشا الحداد والدكتور مينا نبيل، والدكتور أحمد طلعت، والذين نجحوا فى خدمة أبناء المدينة بصورة مميزة تليق بهم.