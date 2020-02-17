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فؤاد السنيورة : لبنان لم يشهد إجراء إصلاحات حقيقية

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:53 م
فؤاد السنيورة : لبنان لم يشهد إجراء إصلاحات حقيقية فؤاد السنيورة
كتب محمد عبد العظيم

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أكد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، أنه لم يتم إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد حتى الآن، مشيرا إلى أن مشكلة الكهرباء تعد أحد المشاكل الأساسية داخل البلاد، وأضاف السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن برنامج الحكومة الجديدة يركز على الحلول قصيرة المدى، لافتا إلى ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية في اتخاذ قرارات من شأنها تغيير الأوضاع، وعدم سيطرة أي حزب أو تيار سياسى على قطاع داخل لبنان.

رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن العجز المتنامى فى قطاع الكهرباء، هو السبب الرئيسى للأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التى يشهدها لبنان حاليا، حيث يستنزف القطاع منذ سنوات طويلة مليارى دولار سنويا من خزينة الدولة وموازنتها العامة، وشدد برى - فى تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، على أن أى معالجة للوضع النقدي للبنان ووقف تفاقم الأزمة المالية وتنامي الدين، لا تستقيم مطلقا من دون إيجاد حل جذري لواقع قطاع الكهرباء فى البلاد.

وقال بري إن المعركة الأساسية التي سيخوضها في المرحلة المقبلة من عمر البلاد هي معركة الكهرباء.. قائلا: "لا صوت في المرحلة المقبلة فوق صوت معركة توفير الكهرباء بأسرع ما يمكن وبأرخص ما يمكن".

وأشار إلى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة المزمنة في لبنان يتمثل في بناء محطتين دائمتين للكهرباء، مؤكدا أنه يرفض ابتداء من الآن أية معالجات مؤقتة كالتي يتم اعتمادها في الوقت الراهن وفي المقدمة منها عملية استقدام بواخر الكهرباء (سفن التوليد التي يستأجرها لبنان من تركيا) كونها تستنزف خزينة الدولة ولا تمثل حلا جذريا دائما للمشكلة.

 

 


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