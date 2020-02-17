طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية وضباب فى البحرين

كتب وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث سيكون الطقس بالإمارات صحو، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون سحب رعدية ممطرة وتكون الضباب فى البحرين.

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .





الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع فى درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر صباحاً شمالاً، حركة الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 إلى 28 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر.

يكون الموج فى الخليج العربى متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:30 والمد الثانى عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 14:17 والجزر الثانى عند الساعة 00:36 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والمد الثانى عند 04:36 والجزر الاول عند الساعة 10:56والجزرالثانى عند الساعة 23:24 .





البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس المتوقع اليوم الاثنين فى مملكة البحرين سيكون ضبابيا فى بعض المناطق فى البداية وغائم جزئيًا أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً، و تحذر الأرصاد الجوية من تدنى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فى البداية لذا يرجى الحيطة، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى ثلاثة أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 100% والصغرى 40%.



