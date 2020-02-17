ضبط 350 طن دقيق مدعم داخل مخبز قبل بيعة بالسوق السوداء بالسلام.. صور

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط 350 طن دقيق مدعم داخل مخبز قبل بيعة بالسوق السوداء بالسلام، حيث تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط إدارة مباحث التموین، من ضبط "ه. ح" 56 سنة، صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخبز بدون ترخیص، ُ وقیامه بتجمیع كمیات كبیرة من الدقیق البلدي المدعموالمنصرف حصصاً للمخابز البلدیة المرخصة بقصد التصرف فیھا بالبیع بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة وعثر بداخل المخبز على 350 طن ُ دقیق بلدي مدعم.

وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير أمن العاصمة، فى القبض على صاحبى مخزنين عطارة بداخلهم 114 طن منتجات عطارة غير صالحة فى الجمالية، قبل بيعهم على المواطنين بالغش لكسب الأموال، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائى مدير إدارة تموين العاصمة، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد العطارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجمالية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (27,170 طن مواد عطارة "زعتر- كركديه- سلمكة- ينسون- كمون- خروب- عرق سوس- ورق لورى- دوم- زبيب") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر".

كما تمكنت حملة تموين لمباحث القاهرة، فى القبض على المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة مواد العطارة بدائرة قسم شرطة الجمالية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (86,800 طن "مواد عطارة") معبأة داخل شكائر وعبوات غير مسجلة بوزارة الصحة بدون مستندات مجهولة المصدر .