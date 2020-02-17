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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بقليوب وشبرا الخيمة

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:45 م
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بقليوب وشبرا الخيمة حشيش - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة عاطلين لضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بشبرا الخيمة وقليوب تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "ي.م"32سنه،عاطل مقيم دائرة مركز قليو ب وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 110 جرامات وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 3820 جنيها وهاتف محمول.
 
وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 505 لسنة 2020م إدارى مركز قليوب ،و"م.ج"30 سنة،عاطل  ومقيم شبرا الخيمة،  وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الاستروكس تزن حوالى 120 جراما ومبلغ مالى 380 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه  تحرر عن ذلك المحضر رقم 2690 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة.
 
و"غ.ع" 38 سنة،ومقيم القناطر الخيرية، وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى 70 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه  تحرر عن ذلك المحضر رقم 1866 لسنة 2020م ادارى مركز القناطر الخيرية ، وتوالت اعترافات المتهمين بأن المبالغ المالية متحصلات البيع،والمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الأتجار، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

 

 


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