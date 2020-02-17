ضبط 10 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت وألعاب نارية ومستحضرات تجميل بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف احمد غانم مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركى ومباحث ميناء سفاجا من ضبط 10 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت وكمية من الألعاب النارية والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من السعودية والكويت عبر ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة الأستاذ محمد يحى مدير الإدارة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة ب 4 ركاب مصريين محملة على الترحيلات.

وبتفتيش التريلا والأمتعة تبين وجود 190 عبوة ألعاب نارية و150 بنطلون جينز أولادى و1800 قطعه ملابس داخلية و90 زوج "شبشب" و30 كيلو عسل سدر جبلى محظور و4 هواتف آيفون مخبأة فى ثلاجة التريلا وقاع برميل وكاوتش السيارة، بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 350 ألف جنيه.

وتم الضبط بلجنة من محمد عبدالله وشعبان عبد الله وحافظ صفوت ومحمد عفيفى واحمد حجازى مأمورى الحركة وفخرى حمدان والفريد منير.

وفى إدارة الحركة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية القادمة بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة ب 6 ركاب وبتفتيش الأمتعة تبين وجود طائرة تنصت وتجسس مزودة بكاميرا وبلوتوث و4 مطواة و350 ولاعة و1114 عبوة مرطب للبشرة الحساسة وكمية من المكملات الغذائية مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

وتم الضبط بلجنة مكونة من أسامة هويدى ومصطفى بكير وحماد على وخالد عصمت ومصطفى الجوهرى مأمورى الحركة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 210 ألفا و233 جنيها، وقرر عاطف احمد غانم مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.