ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل بحوزته بندقية آلية بالشرقية

كتب محمود عبد الراضى – سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل وبحوزته بندقية آلية وذخائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين ، خاصةً فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية .

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز الحسينية بمديرية أمن الشرقية قيام ( عاطل - محكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد فى جناية "قتل") بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 10 طلقات نارية من ذات العيار ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.