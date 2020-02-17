ضبط سارق مسنة بالإكراه ببنى سويف والنيابة تحبسه 4 أيام

تمكنت مباحث مركز بنى سويف اليوم الإثنين من ضبط عامل، سرق مسنة بالإكراه واستولى على مصاغها الذهبى من داخل منزلها.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، بلاغا من اللواء محمد عبد الوهاب مدير البحث الجنائى يفيد تعرض " نور. ت. م"، 64 سنة مقيمة بياض العرب شرق النيل بمركز بنى سويف لسرقة بالإكراه من ملثم صعد إلى الطابق الثانى بمنزلها واستولى على قرطها الذهبى وخاتم ودبلة ومبلغ مالى، عن طريق إشهار سكين بوجهها وجردها من مصوغاتها.

وتم تشكيل فريق بحث يضم " العقيد مصطفى كامل مفتش مباحث مركز بنى سويف، والمقدم أحمد عبد العظيم رئيس مباحث مركز بنى سويف والنقيبين احمد سمير جابر ومحمد قاسم".

وتبين من تحريات فريق البحث وأقوال صاحبة البلاغ أن وراء واقعة السرقة " إيهاب. ف. ش، عامل بإحدى الشركات الخاصة واستغل وجود السيدة بمفردها داخل منزلها وأشهر سكين مطبخ بوجهها وجردها من حليها، فضلا عن تعرضها لحادث سرقة جهازى تليفون محمول منذ ثلاثة شهور.

تم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب حادثة السرقة، وأرشد عن مكان المضبوطات، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة، وبإحالته إلى النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.