ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط، برئاسة المقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث القسم، من خلال خطة بحث محكمة من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق السكنية بعد أن قاما بسرقة شقة صاحب معرض سيارات مقيم بعمارة الكسان بشارع النميس بدائرة قسم ثان أسيوط واستولوا على 200 جرام ذهب، وطبنجة حلوان .

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطاراً من العميد محيى عبد السيد مأمور قسم ثان أسيوط بورود بلاغ من " عماد . ص . ن . ع " 52 سنة صاحب معرض سيارات مقيم بعمارات الكسان بشارع النميس باكتشافه سرقه مصوغات ذهبية حوالى 200 جرام، وطبنجة ماركة حلوان 9مم من داخل الدولاب الخاص بغرفة نومه، وعلى الفور تم إرسال ضباط مباحث القسم لمعاينة البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية قيام أحد الأشخاص بدخول الشقة عن طريق شباك المطبخ، ووجود آثار بعثرة بمحتويات غرفة النوم .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث اشراف اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، وبرئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وضم الفريق كلا من العميد محمد المهدى مفتش مباحث المنطقة المركزية، والمقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان اسيوط، ومن معاونى المباحث النقيب أحمد مهران، وملازم أول محمود البدرى وملازم أول محمد حمدى وملازم أول محمد سالم.

وتم وضع خطة بحث بدأت بسرعة الانتقال لمحل الواقعة وإعادة استجواب المبلغ وفحص المترددين على محل اقامة المجنى عليه، وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط محل الواقعة وفحص المسجلين والعناصر الإجرامية السابق لها ارتكاب وقائع مماثلة.

ومن خلال السير فى خطة البحث توصل الفريق إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "سعد ال ع" والسابق اتهامه بعدة قضايا منها السرقة بالإكراه، و"محمد س.ع" نقاش ومقيمان بمنطقة الوليدية بدائرة قسم ثان أسيوط وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبطهما وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بأنه سبق له العمل ببعض الإصلاحات بالشقة محل الواقعة وأنه على دراية بكيفية دخولها عن طريق شباك المطبخ وأنه استولى على الطبنجة والمصوغات الذهبية وهى عبارة عن 14 خاتم ذهب و4 فضة، و3 انسيال، و3 أسورة وكوليه و2 سلسلة وجنيه ونصف ذهب وساعة ذهب وقطعة ذهب وخات سوليتير وحلق ذهب وأن المتهم الثانى قام بتصريف المسروقات وكذلك ضبط مبلغ مالى 12 ألف و400 جنيه وتم تحرير المحضر اللازم.



المتهمين (1)



المتهمين (2)