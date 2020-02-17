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صور.. معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:42 م
صور.. معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية المعدلة
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن السبورات التفاعلية فى المدارس الثانوى مفعله من قبل المعلمين فى المرحلة الثانوية، موضحة أن هناك تغيير كبير فى طريقة الشرح داخل الفصول، حيث نشرت مدرسة العدوة الثانوية المشتركة صورا خلال شرح معلم الرياضيات على السبورة التفاعلية واستخدام برنامج جيوجبرا لطلاب الثانى الثانوى.
 

وأعلنت الوزارة ، اشتراك طلاب الصف الأول الثانوى العام على منصة التعلم وبنك المعرفة المصرى للاستفادة من المحتوى الرقمى، مشيرة إلى أن فرق التطوير التكنولوجى فى المدارس والإدارات التعليمية تعمل على تنشيط وتوصيل جهاز التابلت بمنصة التعلم ومحتوى بنك المعرفة للطلاب قبل تسليم الجهاز اللوحى للطلاب.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن هناك بعض المحافظات تنتهى خلال أيام من اشتراك طلابها على بنك المعرفة المصرى، لافتة إلى أنه قبل نهاية الشهر الجارى سيكون جميع الطلاب فى الصف الأول الثانوى على بنك المعرفة المصرى لتحقيق أكبر استفادة من المحتوى الإلكترونى.

 

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، أنه سيتم تدريب الطلاب على كيفية وآلية استخدام بنك المعرفة ومنصة التعلم من خلال معلمى المدراس الثانوى، مضيفة أنه تم تدريب المعلمين على التعامل مع المحتوى الرقمى وبنك المعرفة، حيث استهدفت التدريبات قرابة 100 ألف معلم فى الصفين الأول والثانى الثانوى، لافتة إلى أن الشاشات التفاعلية والجهاز اللوحى يستطيع المعلمون الدخول عليه واستخدامهم بشكل جيد ومن ثم التدريس سيكون من خلال أجهزة التكنولوجيا الموجودة داخل الفصول.

 

وكشفت المصادر، أن المحتوى الرقمى هو سر تفوق الطلاب فى الامتحانات، مشيرة إلى أنه يجب أن يتخلى الطالب بشكل نسبى عن الكتاب الخارجى وأيضا كتاب المدرسة، ويعتمد فقط على شرح المعلم داخل المدرسة والمحتوى الرقمى، لأن الامتحانات تعتمد على الفهم وطبيعة الأسئلة فيها تخاطب نواتج التعلم ومن ثم أفضل طريقة لتفوق الطالب هو المحتوى الرقمى، مشددة على أن المحتوى على بنك المعرفة يعزز قدرات الطلاب لتحقيق أفضل نتائج فى الامتحانات.

 

 

معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية المعدلة (1)
معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية المعدلة (1)

معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية المعدلة (2)
معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية المعدلة (2)

معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية المعدلة (3)
معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية المعدلة (3)

معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية المعدلة (4)
معلم يستخدم السبورات التفاعلية لشرح الرياضيات للطلاب فى الثانوية المعدلة (4)


 



 

 


التربية والتعليم

السبورات التفاعلية

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