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صور.. مصرع 30 شخصًا فى اصطدام شاحنة بعدة سيارات بالكونغو

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:00 ص
صور.. مصرع 30 شخصًا فى اصطدام شاحنة بعدة سيارات بالكونغو حادث تصادم فى الكونغو
كتب وكالات

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أعلنت محطة إذاعة "راديو أوكابي" فى الكونغو، مساء الأحد، أن 30 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء حادث مرورى عنيف فى قلب البلاد، وأبرزت وكالة "رويترز"، صورا للحادث . 

وأوضحت الإذاعة، أن الحادث وقع فى العاصمة كينشاسا عندما داهمت شاحنة محملة بأحجار عند أحد التقاطعات المزدحمة، عدة سيارات ودراجات نارية، وقد أسفر الحادث أيضًا عن مقتل العديد من المارة، ولا يزال سبب الحادث غير معروف بعد، وتحدث بعض شهود العيان عن حدوث خلل فى مكابح الشاحنة.

وقال وزير الداخلية جيلبير كانكوندى، الذى تفقّد بدوره الموقع إن الحكومة ستعمل على اتّخاذ "تدابير وقائية" لضبط مخالفات السرعة على الطريق القريب من الجامعة.

وقال الشاهد جوزيف إيننغى لإذاعة "أوكابي" التابعة للأمم المتحدة إن حصيلة الوفيات قد تبلغ نحو 30 فيما قالت شاهدة أخرى تدعى ياسمين لوتوناديو لفرانس برس "هناك العديد من القتلى".

وأفاد الشاهدان بأن الشاحنة اصطدمت بنحو ثمانى سيارات، فيما أفاد فريق تلفزيون فراس برس "ا ف ب تى في" الذى حضر إلى الموقع بتحطّم ست سيارات، بينها حافلتان صغيرتان للركاب.

وأطلقت محطة "توب كونغو اف ام" الإذاعية تغريدة جاء فيها أن الشاحنة كانت محمّلة بالحجارة وصدمت "عدة سيارات ودراجات نارية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

تحطم سيارة فى الكونغو
تحطم سيارة فى الكونغو

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

عدد من المصابين
عدد من المصابين

 

 


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