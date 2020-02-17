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صور.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:04 م
صور.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى
الغربية – عادل ضرة

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية بقرية حانوت مركز زفتي المقامة على مساحة 1856م2 والتي تضم 24 فصلا دراسيا (5 رياض أطفال - فصل رياض أطفال لذوى القدرات الخاصة - 18 فصلا دراسيا) بكثافة 40 طالبا بالفصل بإجمالي تكلفة 9 ملايين و564 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية بقرى مركز زفتي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بمركز زفتي بحضور أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات التربية والتعليم.

وعقب الافتتاح؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه فصول المدرسة لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومستوى الحالة الإنشائية للمدرسة، كما قدم طلاب المدرسة فقرات غنائية وفنية وإلقاء شعر.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أهمية الانتهاء من جميع المدارس الجاري العمل بها للعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتوفير مناخ تعليمي يساعد على التميز والتفوق ، مؤكداً أهمية الالتزام بممارسة الأنشطة المدرسية واكتشاف الموهوبين لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي "المرحلة الثانية" بتكلفة 27 مليون جنيه، جاء ذلك على هامش الجولة الميدانية بمركز زفتي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بقرى مركز زفتي بحضور أعضاء مجلس النواب عن زفتي ورئيس مركز ومدينة زفتي.

وخلال الزيارة تفقد محافظ الغربية ونائبه غرفة التحكم والمراقبة الخاصة بالقناطر وأيضاً أعمال التطوير الجارية، مشيراً إلى أهمية استغلال القناطر سياحياً في الترويج للمحافظة والعمل على استغلال كافة المساحات الغير مستغلة بالقناطر.

كما تفقدا أيضاً هاويس زفتي وإستمعا إلى شرح مفصل عن كيفية عبور المراكب عبره ، والجدير بالذكر؛ أنه تم إنشاء قناطر دهتورة بزفتي عام 1902م.

 

محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى (2)
محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى 

 

محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى (3)
محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى

 

محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى (4)
محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى 

 

محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى (1)
محافظ الغربية يفتتح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية فى زفتى 

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