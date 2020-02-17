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صور.. محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:45 ص
صور.. محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه
الغربية – مصطفى عادل

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية كفر إبرى مركز زفتى، بتكلفة 20 مليون جنيه والذى يخدم 5 آلاف و500 مواطن ، جاء ذلك خلال جولتهما بمركز ومدينة زفتي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بحضور أعضاء مجلس النواب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مركز ومدينة زفتي.

ويضم مشروع الصرف الصحي بالقرية (محطة رفع - خط طرد بطول 2.64كم - شبكة انحدار بطول 8.8 كم).

وخلال الافتتاح أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية التي يتم تحديدها ، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تمس حياة المواطن اليومية والتي تساعد في تحسن مستوى الخدمات.

وعقب الافتتاح التقى محافظ الغربية ونائبه بأهالي القرية للاستماع إلى متطلباتهم للعمل على تلبيتها.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تستهدف الفئة العمرية من يوم حتي 5 سنوات والتي قد بدأت من أمس 16 فبراير إلى 19 فبراير، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.

يذكر أن المستهدف من  التطعيم 720816 طفل ويشارك بالحملة 1441 فرد ، ويتكون كل  فريق مكون من فردين وكل 4 فرق لهم مشرف لصيق لتوفير احتياجاتهم والإشراف عليهم و 360 مشرف إدارة و40 مشرف مديرية، بالإضافة إلى 281 موقع تطعيم ثابت بالوحدات ومكاتب الصحة والرعايات الصحية.

كما أن باقي الفرق متحركة من منزل لمنزل في الريف ومن عمارة لعمارة في الحضر ، فقد حققت الحملة نسبة إنجاز 56% من المستهدف بالمحافظة.

وأكد محافظ الغربية ضرورة تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والوصول إلى المستهدف بنسبة 100% لما يمثله من أهمية في الحفاظ على صحة الأطفال.

 

محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه (2)
محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه 

 

محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه (3)
محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه

 

محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه (4)
محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه 

 

محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه (5)
محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه 

 

محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه (1)
محافظ الغربية يفتتح محطة صرف صحى بقرية كفر إبرى بـ20 مليون جنيه

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