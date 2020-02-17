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صور..فتيات عاريات الصدر تهاجم السيناتور ساندرز مرشح الانتخابات الأمريكية

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:00 ص
صور..فتيات عاريات الصدر تهاجم السيناتور ساندرز مرشح الانتخابات الأمريكية السيناتور بيرنى ساندرز عقب مهاجمته
كتب محمود رضا الزاملى _ رويترز

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فيما كان السيناتور بيرنى ساندرز، يواصل حملته الانتخابية للرئاسية الأمريكية 2020، بولاية نيفادا فاجأته عدد من السيدات عاريات الصدر بمهاجمته داخل قاعة ممتلئة بالحضور وسكبوا على أنفسهم مواد سائلة .

وأبرزت وكالة "رويترز" للأنباء صورا للفتيات تهاجم السيناتور الأمريكى خلال كلمته وسط تجمع حاشد ووسط مؤيديه الذى يركز خلال حملاته الانتخابية على حياته الشخصية والصعوبات التى واجهها خلال فترة شبابه كأحد أبناء الطبقة العمالية، مما ساعده على رسم سياساته التقدمية.

ويعد برنى ساندرز، أحد أبرز الديمقراطيين، الذين يتنافسون فى الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطى لهم، ليمثلوه فى الانتخابات الأمريكية المقبلة 2020.

وأشارت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، إلى أن ساندرز ينتهج استراتيجية جديدة تهدف إلى مساعدته فى التميز عن منافسيه من الديمقراطيين، وعلى الرئيس الحالى دونالد ترامب، حيث سلط الضوء أثناء حملته الانتخابية الأولى، والتى قام بتدشينها منذ دخوله انتخابات الحزب الديمقراطى التمهيدية، على الضغوط المالية التى واجهت أسرته فى فترة طفولته، مرورا برحلة أبيه من الفقر وصولا إلى انخراطه فى حركة الحقوق المدنية.

وكتب ساندرز، على "تويتر": "بعض رفاقى، يعتقدون أنه يجب ضح المزيد من المليارات، لدعم ميزانية دفاع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "حجم ميزانية دفاعانا 740 مليار دولار ، مشيرا إلى أن هذا الرقم، يجعل ميزانية دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر من إجمالى الدول العشر، التى تليها فى العالم".

الامن يحاول منع الفتيات
الامن يحاول منع الفتيات

 

الأمن يحاول منع الفتيات
الأمن يحاول منع الفتيات

 

السيناتور بيرنى ساندرز
السيناتور بيرنى ساندرز

 

المئات داخل المؤتمر
المئات داخل المؤتمر

 

الهجوم النسائى على مؤتمر انتخابى للسيناتور بيرنى ساندرز
الهجوم النسائى على مؤتمر انتخابى للسيناتور بيرنى ساندرز

 

جانب من الهجوم على ساندرز
جانب من الهجوم على ساندرز

 

فتاة تهاجم السيناتور بيرنى ساندرز
فتاة تهاجم السيناتور بيرنى ساندرز

 

فتاة عارية الصدر تهاجم مؤتمر لساندرز
فتاة عارية الصدر تهاجم مؤتمر لساندرز

 

فتيات عاريات الصدر تسكب سائل على أجسادهن
فتيات عاريات الصدر تسكب سائل على أجسادهن

 

مهاجمة ساندرز خلال مؤتمر انتخابى
مهاجمة ساندرز خلال مؤتمر انتخابى

 

 


فتيات عارية الصدر

السيناتور ساندرز

انتخابات الرئاسة الأمريكية

ولاية نيفادا

أخبار أمريكا

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