صور.. رئيس جامعة طنطا يفتتح الملتقى التوظيفى السنوى بكلية الصيدلة

الغربية – مصطفى عادل

افتتح الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى التوظيفى السنوى الذى نظمته وحدة متابعة الخريجين بكلية الصيدلة، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة العشماوى عميد الكلية، والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور مجدى سبع، أهمية الملتقى فى ربط الخريجين بسوق العمل وسد الثغرة بين احتياجات سوق العمل، إلى جانب ربطهم بجامعتهم وكليتهم واطلاعهم على ما تشهده الكلية من تطور، إضافة إلى إطلاع الكلية على المراحل التى قطعها خريجيها فى مسيرتهم المهنية كونهم شركائها فى النجاح وسفرائها خارج الجامعة.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، أن الملتقى يعد منصة جيدة لطرح الأفكار وتلقى المقترحات لضمان مواكبة كلية الصيدلة لاحتياجات سوق العمل المتغيرة مع الزمن، مشيراً إلى تمتع خريجى الكلية بفرص عمل كبيرة بعد التخرج نظراً لتميز الكلية وأهمية البرامج المهنية التى تقدمها على مستوى الجامعة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهلة العشماوى، إلى حرص الكلية من خلال الملتقى التوظيفى على اطلاع الطلاب والخريجين على مجالات العمل بعد التخرج والاستفادة من أصحاب الخبرة فى مجال الصيدلة وتيسير التواصل مع شركات الأدوية والصيدليات الأهلية وبعض المستشفيات مثل مستشفى 57357 لمساعدة الطلاب فى ايجاد فرص تدريب والخريجين فى ايجاد فرص توظيف مناسبة.

شهد الملتقى مشاركة 20 شركة ومؤسسة مصرية وعالمية تعمل فى مجال الصيدلة وصناعة الدواء والتى تعرض فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجى الكلية، كما شمل الملتقى معرضاً لعدد من شركات الأدوية، وعرض برامج البكالوريوس والدراسات العليا المميزة التى تقدمها الكلية ومنها برامج دبلوم اليقظة الدوائية، ودبلوم الرقابة الدوائية، والدبلوم المهنى فى الكيمياء الحيوية والتحليل الإكلينيكي، والبرنامج المهنى لدكتور الصيدلة، ودبلوم الصيدلة الإكلينيكية.

شارك فى الملتقى نخبة من المحاضرين وهم الدكتور هانى دنيا نقيب صيادلة الغربية، والدكتور إبراهيم عبده أول صيدلى عمليات ومسئول تسويق برامج الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى 57357 بالقاهرة، والدكتور محمد حجازي، والدكتور فهيم سعد، وملازم أول صيدلى الدكتور مصطفى نبيل، والدكتور إسراء القصاص، والدكتور أحمد المليجي، والدكتور تامر المغازي، والدكتور بهاء الجبلاوي، حيث قاموا بتقديم نصائح إرشادية تمنح الخريجين بداية قوية فى سوق العمل والتوعية بمتطلبات التوظيف والمهارات المطلوبة بما يصب فى مصلحة الكلية وابنائها والمجتمع.



رئيس جامعة طنطا يفتتح الملتقى التوظيفي السنوي بكلية الصيدلة



رئيس جامعة طنطا يفتتح الملتقى التوظيفي السنوي بكلية الصيدلة