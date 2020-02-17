صور.. تطعيم مليون طفل بالقليوبية ضد شلل الأطفال والوصول لـ52.2% بالمنيا

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع أرجاء المحافظة اعتبارا من 16 فبراير وحتى 19 من نفس الشهر، والتي أطلقتها الوزارة بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه يتوافر الطعم الفموى "سابين ثنائي التكافؤ" بجميع مخازن المديرية، بما يغطي المرحلة العمرية المستهدفة في جميع أنحاء المحافظة وهي مليون و115 ألف و161 طفلا وطفلة بجميع أنحاء المحافظة، موضحا أنه يشارك في الحملة 5521 فردا من خلال 1937 فرقة متحركة من منزل إلي منزل، بالإضافة إلى 353 فرقة ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية إجمالي 2290 فرقة و 941 مشرفا.

وأوضح "الطباخ"، أن التطعيم آمن وبالمجان ولا يوجد موانع للتطعيم، مشيرة إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

واستطرد، أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الحملة تأتي في إطار التنسيق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من أجل استمرار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال حيث يشمل التطعيم جميع الأطفال المصريين، وغير المصريين المقيمين بمصر من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأشار "الهجان"، إلى أن استراتيجية الحملة التى ستقوم بتنفيذها مديرية الصحة بالقليوبية تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة ومواقف السيارات والقطارات والمنشآت الصحية "مراكز حضرية، مكاتب صحية، مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة والمركزية".

وناشد المحافظ، المواطنين بالمبادرة بتطعيم أطفالهم بالأعمار المستهدفة والتعاون مع فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة والتي ستنتشر في جميع أرجاء المحافظة.

وفى المنيا، تواصل الفرق التابعة لمديرية الصحة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر حتى 19-2 ، بهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات من خلال فرق متحركة بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالمنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم الوصول إلى 52,2% من المستهدف بمحافظة المنيا في أول يوم للحملة، حيث تأتى الحملة ضمن البرامج القومية لوزارة الصحة، وحفاظا على ما تحقق من نجاح بإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من فيروس شلل الأطفال.

وأشار وكيل المديرية إلى أن التطعيم مجانا من خلال فرق متحركة وفرق ثابتة من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويصل عدد الفرق الى ( 2605 ) فرق منهم عدد ( 2270 ) فريقا متحركا وعدد ( 335 ) فريقا ثابتا، وذلك بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية الريفية والمستشفيات القروية ومراكز رعاية الأمومة و الطفولة و المراكز الطبية الحضرية والريفية المنتشرة بعواصم المراكز وجميع القرى و التوابع بكل مركز .

وأكد أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين مديرية الصحة و السكان و محافظة المنيا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتضافر الجهود من أجل إنجاح الحملة .



حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقليوبية



حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقليوبية



حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقليوبية



حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمينا