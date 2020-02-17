صور.. انطلاق مسابقة أوائل الأسر بكليات جامعة المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

انطلقت مسابقة أوائل الأسر فى "مضمار المعرفة" والتى تنظمها إدارة الأسر والاتحادات بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتتضمن المسابقة اسئلة متنوعة فى المجالات المختلفة الفنية والرياضية والدينية القدرات الذهنية وغيرها من المجالات.

وتستمر المسابقة حتى 20 فبراير الجاري بين أسر كليات الجامعة المختلفة وتتوج الأسرة الفائزة بالمركز الأول بدرع المسابقة، وتتكون لجنة التحكيم من دكتور أحمد غربية ودكتور هيثم زينهم، والمسابقة تحت إشراف أمل الصاوي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، ودكتور محمد شاهين مدير عام إدارة رعاية الشباب.

كان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد افتتح فعاليات المؤتمر 21 لقسم الباطنة بكلية الطب بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و والدكتور محمود قورة عميد الكلية والدكتور عبد الله بهنسي رئيس القسم ورئيس المؤتمر .

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته الدائمة بالمشاركة فى مؤتمرات كلية الطب وتميزها على كافة المستويات وتغطيتها لمختلف التخصصات والأقسام، والتطور الملحوظ الذى يشهده القطاع الطبى، والبحث عن كل ما هو جديد فى المجال الطبى لتطوير الخدمة البحثية والعلاجية.

كما رحب رئيس الجامعة بالطلاب المتواجدين من جامعات أخرى فى إطار التبادل الطلابى بين الجامعات، للتدريب العملى فى الكلية، وأهمية المشاركة الطلابية فى هذه الملتقيات لاكتساب مهارات جديدة، والاطلاع على أحدث العلاجات والأبحاث، متمنيا التوفيق لفعاليات المؤتمر والخروج بتوصيات هامة تخدم العملية التعليمية والبحثية.

وأشاد عميد الكلية بقسم الباطنة ووحداته الخمس وما يقدمونه من خدمات طبية متميزة للمرضي وأكد علي أهمية التعاون بين الأقسام في عقد المؤتمرات العملية وورش العمل لتقديم خدمات علاجية متميزة بمجهود الجميع وأعلن أن إدارة الكلية مكتبها مفتوح دائما لتلقي أي أفكار تساهم في خدمة الطالب والمريض .

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر تناول من خلال 3 جلسات علمية 12 محاضرة وبحث علمى الرعاية الصحية والطبية في فترة ما قبل و بعد العلاج التداخلي للأمراض بمشاركة الأقسام الطبية المختلفة إلي جانب استعراض المعايير العالمية للتعامل مع الحالات الحرجة وتقيمها قبل وبعد الجراحة بحضور عدد كبير من اطباء الباطنة العامة و أمراض الغدد الصماء وأمراض الكلي وأمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الدم والمناعة والتخدير والجراحة بكليات الطب ووزارة الصحة والتأمين الصحي .

مقرر المؤتمر الدكتور سعيد خميس ومنظم المؤتمر الدكتور عبد الناصر جاد الله والدكتور هيثم بدر، وترأس اللجان العلمية دكتور صبري شعيب والدكتور علاء عبد السلام والدكتور اشرف غريب والدكتور محمود عمارة .

وعلى جانب آخر، عقد قسم إدارة المنزل والمؤسسات بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية مؤتمره العلمى، تحت رعاية وحضور الدكتور شريف صبرى عميد الكلية ،الدكتورة مهجة مسلم رئيس القسم ورئيس المؤتمر.

تناول المؤتمر مناقشات حول إنجازات الفصل الدراسي الأول من قوافل لأعضاء القسم وأقامة عدد كبير من الندوات العلمية والتثقيفية وورش العمل بالقسم وكذلك إقامة المعارض المنهجية للمقررات المختلفة للقسم.

كما تم عرض أهم المشاركات لأعضاء القسم فى مؤتمرات خارج الكلية وخارج مصر، وكذلك عرض لأهم المشكلات التى تعترض عملية التدريس وكيفية علاجها وتقديم الحلول، وتفعيل الارشاد الأكاديمى فى القسم، كما تم مناقشة الاستعداد لتدريب الفرقة الثانية والفرقة الثالثة وتقديم المشكلات التى اعترضت التدريب للعام الماضى ووضع المقترحات والحلول لتفادى الصعوبات.

حضر المؤتمر الدكتورة نعمة رقبان ،الدكتور ربيع نوفل، الدكتورة سلوى زغلول، الدكتورة مايسة الحبشي، الدكتورة هبة شعيب، وأعضاء القسم الدكتورة نهى عبد الستار،الدكتورة رباب مشعل،الدكتور شريف حورية،الدكتورة أميرة حسان،الدكتورة فاطمة حسان،الدكتورة منى صقر،الدكتورة أيه عبد الشافى ،الدكتورة ريهام جلال.



انطلاق مسابقة أوائل الأسر بكليات جامعة المنوفية



انطلاق مسابقة أوائل الأسر بكليات جامعة المنوفية