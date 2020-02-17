صور.. المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من البرازيل

المنيا – فريق المحافظات

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفداً سياحياً من دولة البرازيل، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وبني حسن، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وقال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن القطاع السياحي خلال عام 2019 شهد موسما قوياً وناجحاً، موضحاً أن منطقة تل العمارنة جاءت في المرتبة الأولى كوجهه للزائرين، ثم منطقة البهنسا، ثم بني حسن في المركز الثالث، مؤكدا دخول منطقة البهنسا كمقصد سياحي هام لنمط السياحة الدينية لأول مرة واحتلالها المركز الثاني

هذا وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بالبقيع الثانى لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

وكان زار جلين مايلز السفير الاسترالى فى مصر، محافظة المنيا، حيث زار السفير يرافقه أفراد عائلته منطقة آثار بنى حسن الشروق والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلو مترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى، وذلك بهدف التعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

ورافق السفير الاسترالى خلال جولته بمنطقة بنى حسن الأثرية العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص، وأبدى السفير إعجابه بالمناظر الطبيعية بقرية بنى حسن واهتمامه الشديد بالآثار المصرية بالمنطقة الأثرية قائلاً: "إن زيارة واحدة للمنطقة لا تكفى وسأكرر الزيارة مرة أخرى"، وأعرب السفير عن سعادته الغامرة بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم وخاصة بعد زيارته منطقة بنى حسن الأثرية.



المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من البرازيل



المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من البرازيل



المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من البرازيل