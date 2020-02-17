صور.. المحافظات تواصل يومها الثانى بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

المحافظات – أحمد مرعى - عادل ضرة – عبد الله صلاح

قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، أسفرت عن اليوم الأول عن تطعيم 146 ألفا و630 طفلاً بنسبة 50 % من إجمالى المستهدف بالمحافظة، وهم 252 ألفا و363 طفلاً، من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال اليوم الأول من الحملة داخل مدينة ومركز أسوان بلغ 38 ألفاً و95 طفلاً من إجمالى 74 ألفاً و916 طفلاً، وفى مركز دراو تم تطعيم 10 آلاف و224 طفلاً من إجمالى 21 ألفا و502 طفلاً خلال اليوم الأول أيضاً، وفى مركز كوم أمبو تم تطعيم 37 ألفا 972 طفلاً من إجمالى 68 ألفا و707 طفلاً، وفى مركز نصر النوبة تم تطعيم 9520 طفلاً من إجمالى 14 ألفا و770 طفلاً، وفى مركز إدفو تم تطعيم 46 ألفا 548 طفلاً من إجمالى 72 ألفا 468 طفلاً.

وتابع الدكتور إيهاب حنفى، بأنه تم عقد اجتماع مسائى مع مسئولى ومشرفى الحملة القومية لمتابعة مستجدات ونتائج اليوم الأول, موضحاً بأنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة فى أعمال الحملة القومية،وذلك تحت رعاية وزارة الصحة، وتستمر الحملة القومية خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات لمدة 4 أيام بالمجان.

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر،أن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر حتى يوم 19 فبراير الجارى، حيث الحملة بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا مدير الحملة بالأقصر،حققت 48 % من المستهدف منها حتى الآن، حيث تستهدف الحملة فى محافظة الأقصر ما يقرب من 197510 أطفال، من عدد سكان تقديرى مليون و300 ألف بالمحافظة، عبر 675 فرقة تم تدريبها بالكامل لخدمة أبناء المحافظة.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يتابع على مدار الساعة خلال أيام الحملة الأربعة سير أعمال الحملة القومية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه يتم التطعيم فى مواقع ثابتة "وحدات صحية – مكاتب صحة – تجمعات سكانية – مراكز رعاية الأمومة والطفولة" وفرق متحركة من منزل إلى منزل عن طريق فرق صحية مدربة معتمدة من قبل المديرية، حيث أعلنت محافظة الأقصر، أن مديرية الصحة انتهت من التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمواعيد ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً للفرق المتحركة، ومن الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً للفرق الثابتة، حيث أنه لا توجد أى موانع للتطعيم.

كما تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتى تستهدف الفئة العمرية من يوم حتى 5 سنوات والتى قد بدأت من أمس 16 فبراير إلى 19فبراير، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأكد محافظ الغربية ضرورة تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والوصول إلى المستهدف بنسبة 100 % لما يمثله من أهمية فى الحفاظ على صحة الأطفال.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وذلك خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحى الأسمرات، حيث تستهدف الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال، 6 ملايين طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض.



التطعيم ضد شلل الأطفال فى أسوان



التطعيم ضد شلل الأطفال فى أسوان