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صور.. الفرق المتحركة تجوب شوارع ومنازل بقرى الإسكندرية لتطعيم الأطفال

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:26 م
صور.. الفرق المتحركة تجوب شوارع ومنازل بقرى الإسكندرية لتطعيم الأطفال تطعيم
الإسكندرية جاكلين منير

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تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، الفرق المتحركة "بالشوارع والبيوت" للتطعيم ضد شلل الأطفال بمنطقة الرابعة الناصرية بأبيس الثانية بنطاق حي شرق، لتفقد أعمال الحملة والتجهيزات الذي تعمل به الفرق والاطمئنان كفاءة العمل، وذلك بحضور الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وحثت جاكلين عازر نائب المحافظ الأهالي على تشجيع بعضهم البعض وتنبيه الأمهات لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال، مؤكده أن الدولة حريصة علي توفير التطعيمات اللازمة بالمجان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم.

واستفسرت "عازر" من الأهالي عن مدى معرفتهم بالحملة، ومدى تواجد الحملة الإعلانية الجيدة عنها، حيث أفاد جميع الأهالي بالمردود الإعلاني الجيد والمتنوع للحملة اما عن طريق الميكروفونات في الشوارع او التلفاز أو الإذاعة أو الفرق المتحركة في الشوارع والبيوت.

وصرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم من المقيمين بمحافظة الإسكندرية يبلغ 872237 طفل موزعين على مناطق الإسكندرية المختلفة، وأوضح "عثمان"  أن التطعيم يجرى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء عن طريق فرق ثابتة فى الوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات علاوة على فرق ثابتة أخرى بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق وغيرها من أماكن تجمع المواطنين ، كما توجد فرق متحركة تجوب الشوارع، مشيرا إلى أن التطعيم فى قرى الظهير الريفى والصحراوى بالمحافظة يتم بواسطة فرق طبية تتحرك من منزل لمنزل.

و قد أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية عن تطعيم 383 ألف طفل بالإسكندرية فى أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، و التى بدأت أمس، و تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل على مستوى الجمهورية من سن يوم حتى 5 سنوات من المصريين والضيوف العرب والاجانب المقيمين بالبلاد فى الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2020.

 

 

الفرق المتحركة
الفرق المتحركة

 

تطعيم الاطفال_1
تطعيم الاطفال

 

نائب محافظ الاسكندرية
نائب محافظ الاسكندرية

 


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