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صور..الرئيس السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى بشركة أبو زعبل

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:37 م
صور..الرئيس السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى بشركة أبو زعبل الرئيس السيسى يفتتح مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل
كتب محمد الجالى

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قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر صباح اليوم الأثنين افتتاح مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

وأوضح المتحدث الرسمى بأسم رئاسة الجمهورية أن  الرئيس تفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح  عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان.

و حضر الافتتاح  رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس اركان القوات المسلحة، وكذلك عدد من  الوزراء.

 

السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (1)
 
السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (2)
 
السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (3)
 
السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (4)
 
السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (5)
 
السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (6)
 
السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (7)
 
السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (8)
 
 
السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (9)
السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (10)
 
السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى (11)
 

 


مصنع 300 الحربى

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