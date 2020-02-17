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صور.. "الثقافة الصحية لمواجهة فيروس كورنا" ندوة بهندسة بنها

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:13 م
صور.. "الثقافة الصحية لمواجهة فيروس كورنا" ندوة بهندسة بنها جانب من الندوة
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها وبالتعاون مع وحدة الأزمات والكوارث ندوة عن الثقافة الصحية لمواجهة فيروس كورنا بكلية الهندسة بنها، وذلك بحضور الدكتورة إيمان البيطار المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور عارف سليمان عميد الكلية، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، والدكتور سيد فؤاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت إيمان البيطار،إن الجامعة تقوم بحملات تثقفية لرفع الوعي الصحي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وإدارى الجامعة للتوعية بفيروس كورنا ،مشيرا إلي أن الوقاية من الفيروس تحتاج إلي تغير بعض السلوكيات من أجل حماية أنفسنا واسرنا من الفيروس.

وأشارت البيطار، إلي أن الحملة ستشمل جميع كليات الجامعة والمدن الجامعية وفرع الجامعة بالعبور ويقوم بها فريق متكامل من كلية الطب البشري من قسم الطب الوقائي والأمراض الصدرية والميكروبيولوجيا وحدة مكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم راجح، إن الورشة تأتي ضمن سسلسة محاضرات تقوم بها وحدة الأزمات والكوارث التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وبالتنسيق مع محافظة القليوبية ويحاضر فيها  كل من الدكتور محمد حسين أستاذ الأمراض الصدرية والدكتورة هبة فؤاد مدرس الميكروبيولوجيا بكلية الطب والدكتورة مشيرة عبد المحسن مسئول مكافحة العدوي بمستشفيات الجامعية.

فيما دشنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حملة توعية صحية حول مخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية،على أن تكون أولى فاعليات المبادرة من مركز شباب اكياد دجوى بطوخ بحضور وكلاء وزارة الشباب والرياضة والصحة وقيادات مجتمعية ، واعدادكبيرة من أهالي طوخ وأعضاء مراكز الشباب.

كما يتم عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة يحاضر فيها أحد الأطباء المتخصصين والذي بتم ترشيحه من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض الفيروسية بشكل عام بفيروس كورونا على وجه الخصوص وكيفية الوقاية منها وما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطيب، كذلك من خلال ملصقات الإرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب.

 

 

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