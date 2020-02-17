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صور.. التحقيق مع 47 طبيب بمستشفى بلبيس بالشرقية لتغيبهم عن العمل

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:29 م
صور.. التحقيق مع 47 طبيب بمستشفى بلبيس بالشرقية لتغيبهم عن العمل الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل صحة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تقدم سامى علام رئيس مدينة بلبيس بالشرقية، بمذكرة للمحافظ الدكتور ممدوح غراب، بشأن غياب 47 طبيب من مستشفى العام عن النوبجتية، لاتخاذ الجزاء القانونى فى ذلك، فتوجهت لجنة متابعة و التفتيش برئاسة مجلس مدينة إلى مستشفى بلبيس العام، رصدت ترك 47 طبيب عمله وهم 7 طبيب نساء وتوليد و (6 طبيب اطفال وعدد 4 طبيب معمل و4 طبيب رمد و15 صيادلة و4 طبيب جلديه و2 تنظيم أسرة وعدد طبيب جلديه وعدد كيميائى وطبيب انف واذن وطبيب أسنان، طبيب كلى صناعى ، و تم تم تحويل المذكرة لإدارة الشئون القانونية برئاسة المركز للتحقيق فى مخالفات ترك العمل .

كما تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل فى اليوم التانى من فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة القنايات، حيث تابع الفرق الثابتة، بوحدات طب الأسرة بأم رماد ، والطيبة، وتم التأكد من إنتظام العمل بالحملة، و خدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدة، وتقديم خدمات طب الأسنان بعيادة الأسنان بالطيبة، وتبين عدم تواجد إثنين من أطباء الأسنان بوحدة أم رماد، وقرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية .

كما تابع أعمال الفرق المتحركة داخل القرى التابعة لمدينة القنايات، وتم التأكد من عمل الفرق المتحركة، وفقاً للخطة الموضوعة، والعمل من منزل لمنزل لتطعيم جميع الأطفال بها، وأيضا المرور على الحضانات، ودور الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، ووضع العلامات الإرشادية الخاصة بالحملة على المنازل، وحصر المتخلفين للرجوع إليهم مرة أخرى .

كانت انطلقت الحملة أمس و مستمرة أربعة أيام ، و تستهدف تطعيم عدد 1160219 طفل من خلال عدد 2320 فريق طبى ثابت ومتحرك، و تبدأ من الساعه الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان.

 

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