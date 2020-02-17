صور.. إزالة 590 حالة تعد على أراضى الدولة و 740 إشغالات بـ 3 محافظات

المحافظات أيمن لطفى - رباب الجالي

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، وشدد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

وفى هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بمراكز "كفر الدوار - الرحمانية - شبراخيت - ايتاى البارود "عدة حملات ضمن الموجة 15 لازالة التعديات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيه.

و أسفرت تلك الحملات عن إزالة 10 حالات تعدى على أراضى تابعة للإصلاح الزراعى بنطاق قرية سيدى غازى بمركز ومدينه كفر الدوار بمساحة إجمالية 2000 متر.

كما أسفرت الحملات عن إزالة 19 حالة تعدى وبناء مخالف بمساحة 570 متر بقرية العتقا بمركز ومدينة ايتاى البارو، وكذلك إزالة 9 حالات تعدى على النيل بمركز ومدينة الرحمانيه على مساحه إجمالية 1073متر، وإزالة حالة تعدى على أملاك دولة تابعة للطرق بمركز ومدينه شبراخيت على مساحه 100متر وكذا إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء العشوائى على مساحة 144 متر .

يذكر أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة 15 من أجل إسترداد حق الشعب التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى وايتاى البارود وابو حمص والدلنجات وبدر ورشيد عن إزالة 63 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 10.061 متر .

واوضح محافظ البحيرة إلى أن حملات إزالة التعديات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن والأجيال القادمة .

على جانب آخر، تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ،"والتى بدأت فى الثانى من شهر فبراير الحالى وتستمر على مدار شهر كامل"،وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو مواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

وقال محافظ بنى سويف فى تصريح له اليوم الاثنين إنه تم بالإمس الأحد إزالة 32 حالة تعد على مساحة 3336 متر من أراضى أملاك الدولة بقرى(كفر الجزيرة ، جبل عصفور، أبوصالح) مركز ناصر،وذلك بواقع 12 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة،و19 حالة على أراضى ولاية حماية النيل،وحالة واحدة على أرض تابعة لولاية الآثار،ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها حتى الآن إلى 550 حالة ،مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

كما أكد محافظ بنى سويف على أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة ،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

كما أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 4 ألاف و933 طن قمامة، وإزالة 740 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1265 كشاف إنارة، في حملات للنظافة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضى بمراكز الفيوم وسنورس ويوسف الصديق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها علي الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وقال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ 17 حملة مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى، شملت مدينة الفيوم وقرى دمو، ودسيا، والعدوة، واللاهون، وسيلا، والزاوية، وكفور النيل، وحى زهراء دمو، والحى المتميز، أسفرت عن رفع 2264 طن قمامة ومخلفات بناء، لافتاً الى إزالة 239 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وتركيب وصيانة 619 كشاف إنارة بنواحى المركز، بالإضافة إلى غرس 237 شجرة بطرق وشوارع المركز، وإنشاء وتطوير وصيانة 5 ميادين.

وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات التى تمت خلال الأسبوع الماضى تمكنت من رفع 2394 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانى، وإزالة 308 حالة إشغالات متنوعة بمدينة سنورس والوحدات المحلية التابعة للمركز، كما تم تركيب وصيانة 284 كشاف إنارة، فضلاً عن تجميل وتطوير أحد الميادين، وغرس 40 شجرة زينة.

ومن جانبه، قال المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أن المركز قد قام بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة تمكنت من رفع 275 طن قمامة ومخلفات بناء، ورفع 193 حالة إشغالات متنوعة، كما تم صيانة وتركيب 362 كشاف إنارة، فضلاً عن إنشاء وصيانة وتطوير 4 ميادين وغرس 50 شجرة على الطرق بنواحى المركز.