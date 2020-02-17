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صحة الغربية تشارك فى مبادرة "الحد من انتشار العدوى" داخل صالونات التجميل

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:11 ص
صحة الغربية تشارك فى مبادرة "الحد من انتشار العدوى" داخل صالونات التجميل مبادرة الحد من انتشار العدوى
الغربية عادل ضرة

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فعل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحد من انتشار العدوى، وكلف وكيل وزارة الصحة إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، تحت قيادة الدكتورة نهلة كامل، للمرور على صالونات التجميل والنوادي الصحيه لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، وذلك على قري ومراكز محافظة الغربية.
 
وتعد هذه المرحلة الأولى التى تشملها مبادرة "الحد من انتشار العدوى" وهي مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".
 
من جانبه قال وكيل وزارة الصحة في بيان إن المبادرة تقوم بعمل ورش عمل لتثقيف المهنيين وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، 
 
واضاف بانه تم  التنسيق والتعاون مع المجالس المحلية،لتكثيف المرور وحصر صالونات التجميل لنشر التوعيه واعطاء التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية وعمل ورش عمل لتدريب الفرق التي ستقوم بالمرور
 
 
 
 
 

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