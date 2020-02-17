سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الأقصر: نستهدف 197 ألف طفل ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:00 ص
صحة الأقصر: نستهدف 197 ألف طفل ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر حتى يوم 19 فبراير الجارى، وتستهدف فى محافظة الأقصر ما يقرب من 197510 أطفال، من عدد سكان تقديري مليون و300 ألف بالمحافظة، عبر 675 فرقة تم تدريبها بالكامل لخدمة أبناء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع على مدار الساعة خلال أيام الحملة الأربعة سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي انطلقت اليوم، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، حيث أكد أن التطعيم يتم بطعم سابين ثنائى التكافؤ عن طريق نقط بالفم آمن، حيث تم توفير الجرعات التطعيمية اللازمة 227140 جرعة، والمستهدف تطعيمه بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 197510 أطفال، مشيرًا إلى تواجد عدد 2 مشرف مركزي من وزارة الصحة، وأن عدد السيارات المشاركة في الحملة بلغ 67 سيارة لنقل فرق التطعيم والمشرفين على الحملة، ويبلغ عدد الفرق المشاركة بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 675 فرقة، ويبلغ عدد مشرفي الحملة بمديرية الصحة 30 مشرفاً، وعدد مشرفي الحملة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة 48 مشرفاً.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، أنه يتم التطعيم في مواقع ثابتة "وحدات صحية – مكاتب صحة – تجمعات سكانية – مراكز رعاية الأمومة والطفولة" وفرق متحركة من منزل إلى منزل عن طريق فرق صحية مدربة ومعتمدة من قبل المديرية، حيث أعلنت محافظة الأقصر، أن مديرية الصحة انتهت من التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمواعيد ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً للفرق المتحركة، ومن الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً للفرق الثابتة، حيث أنه لا توجد أي موانع للتطعيم.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وذلك خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحى الأسمرات، حيث تستهدف الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال، 6 ملايين طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض.


الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

اخبار مصر اليوم

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

تطعيم اطفال الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة والآثار تستعد لافتتاح متحف الغردقة بتمويل كامل من القطاع الخاص

السياحة والآثار تستعد لافتتاح متحف الغردقة بتمويل كامل من القطاع الخاص

النائب محمد فؤاد: الآباء عاجزون عن رؤية أبنائهم وممارسة دورهم الطبيعى

النائب محمد فؤاد: الآباء عاجزون عن رؤية أبنائهم وممارسة دورهم الطبيعى

والدة طفلة المرج المغتصبة تكشف تفاصيل الواقعة

والدة طفلة المرج المغتصبة تكشف تفاصيل الواقعة

جرعة مخدرات تُنهى حياة شاب داخل دورة مياه مسجد بالمحلة

جرعة مخدرات تُنهى حياة شاب داخل دورة مياه مسجد بالمحلة

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة