صحة الأقصر: نستهدف 197 ألف طفل ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر حتى يوم 19 فبراير الجارى، وتستهدف فى محافظة الأقصر ما يقرب من 197510 أطفال، من عدد سكان تقديري مليون و300 ألف بالمحافظة، عبر 675 فرقة تم تدريبها بالكامل لخدمة أبناء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع على مدار الساعة خلال أيام الحملة الأربعة سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي انطلقت اليوم، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، حيث أكد أن التطعيم يتم بطعم سابين ثنائى التكافؤ عن طريق نقط بالفم آمن، حيث تم توفير الجرعات التطعيمية اللازمة 227140 جرعة، والمستهدف تطعيمه بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 197510 أطفال، مشيرًا إلى تواجد عدد 2 مشرف مركزي من وزارة الصحة، وأن عدد السيارات المشاركة في الحملة بلغ 67 سيارة لنقل فرق التطعيم والمشرفين على الحملة، ويبلغ عدد الفرق المشاركة بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 675 فرقة، ويبلغ عدد مشرفي الحملة بمديرية الصحة 30 مشرفاً، وعدد مشرفي الحملة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة 48 مشرفاً.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، أنه يتم التطعيم في مواقع ثابتة "وحدات صحية – مكاتب صحة – تجمعات سكانية – مراكز رعاية الأمومة والطفولة" وفرق متحركة من منزل إلى منزل عن طريق فرق صحية مدربة ومعتمدة من قبل المديرية، حيث أعلنت محافظة الأقصر، أن مديرية الصحة انتهت من التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمواعيد ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً للفرق المتحركة، ومن الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً للفرق الثابتة، حيث أنه لا توجد أي موانع للتطعيم.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وذلك خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحى الأسمرات، حيث تستهدف الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال، 6 ملايين طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض.