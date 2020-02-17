"صحة أسوان" تعقد ندوات لتوعية المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظم فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، ندوات تعريفية للمواطنين في عدد من مكاتب الصحة، بالإضافة لعقد لقاءات مع المواطنين المقبلين علي أماكن التطعيم لحملة شلل الأطفال، وكذلك السيدات الوافدات علي أماكن ومراكز حملة صحة المرأة، فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية بأسوان، لرفع درجة وعى المواطنين بأهمية منظومة التامين الصحى الشامل، وتشجيعه علي التسجيل فيها والاستفادة من خدماتها المختلفة.

وتناولت الندوة واللقاءات، تعريف وشرح المنظومة وأهميتها للمواطنين، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحى والارتقاء بالخدمة الصحية، كما تضمنت مناقشة أبرز التساؤلات والاستفسار التى يتم طرحها بخصوص المنظومة، وأشرف علي الندوة أحمد عطية، منسق فريق الإعلام والتوعية، والدكتورة فاطمة الزهراء سعيد، عضو فريق الاعلام والتوعية.

وفى سياق آخر، قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، أسفرت نتائجها عن اليوم الأول داخل محافظة أسوان عن تطعيم 146 ألفا و630 طفلاً بنسبة 50 % من إجمالى المستهدف بالمحافظة، وهم 252 ألفا و363 طفلاً، من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال اليوم الأول من الحملة داخل مدينة ومركز أسوان بلغ 38 ألفاً و95 طفلاً من إجمالى 74 ألفاً و916 طفلاً، وفى مركز دراو تم تطعيم 10 آلاف و224 طفلاً من إجمالى 21 ألفا و502 طفلاً خلال اليوم الأول أيضاً، وفى مركز كوم أمبو تم تطعيم 37 ألفا 972 طفلاً من إجمالى 68 ألفا و707 طفلاً، وفى مركز نصر النوبة تم تطعيم 9520 طفلاً من إجمالى 14 ألفا و770 طفلاً، وفى مركز إدفو تم تطعيم 46 ألفا 548 طفلاً من إجمالى 72 ألفا 468 طفلاً.

وتابع الدكتور إيهاب حنفى، بأنه تم عقد اجتماع مسائى مع مسئولى ومشرفى الحملة القومية لمتابعة مستجدات ونتائج اليوم الأول, موضحاً بأنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة القومية، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة، وتستمر الحملة القومية خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات لمدة 4 أيام بالمجان.



جانب من التوعية



جانب من التوعية



جانب من التوعية