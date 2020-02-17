شركة قيمتها 10 مليارات دولار تنسحب من بورصة دبى

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أعلنت شركة "موانئ دبي" العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، اليوم الإثنين، عزمها الانسحاب من بورصة "ناسداك دبي"، والعودة إلى الملكية الخاصة بالكامل.

وعرضت الشركة الأم المملوكة للدولة، الموانئ والمناطق الحرة العالمية، شراء 19.55% من أسهمها في "موانئ دبي" المتداولة في البورصة مقابل 16.75 دولار للسهم، بعلاوة 29% على سعر إغلاق يوم الأحد ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك .

وقالت الشركة في بيان، إن هذه الخطوة ستمكن "دبي العالمية" من التركيز على استراتيجيتها متوسطة وطويل الأجل المتمثلة في التحول من مشغل للموانئ العالمية إلى مزود للبنية التحتية للخدمات اللوجستية. وعند إتمام الصفقة ستصبح "دبي العالمية" مملوكة بالكامل لـ"الموانئ والمناطق الحرة".

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" فإن هذا التطور يعد خبرًا سيئًا بالنسبة لبورصة "ناسداك دبي"، التي كانت تعد "موانئ دبي" بالنسبة لها، نقطة جذب مهمة للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 10 مليارات دولار ما يشكل نسبة ليست بالصغيرة من إجمالي حجم البورصة البالغ نحو 130 مليار دولار.

من جانبه قال كبير مسؤولي الشؤون المالية والاستراتيجية والأعمال التجارية في "موانئ دبي"، يوفراج نارايان في بيان: "خلص مجلس الإدارة إلى أن مساوئ الإبقاء على الأسهم مدرجة بالبورصة يفوق الفوائد المتوقعة".

تدير "موانئ دبي" 48 محطة بحرية و13 ميناء في أكثر من 30 دولة. بلغ سعر سهم الشركة ذروته في يناير/ كانون الثاني من عام 2018 عندم سجل 26.99 دولار، لكنه انخفض بنحو 52% منذ ذلك الحين، ومع ذلك، بلغت إيراداتها 5.6 مليار دولار في 2018 بزيادة 20% عن عام 2017 وفقًا لأحدث بياناتها المالية المتاحة.