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شاهد.. لحظة افتتاح الرئيس السيسى 3 مصانع بالفيديو كونفرانس

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:18 م
شاهد.. لحظة افتتاح الرئيس السيسى 3 مصانع بالفيديو كونفرانس الرئيس السيسى يفتتح 3 مصانع بالفيديو كونفرانس
كتب محسن البديوى

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، 3 مصانع ضمن فعاليات افتتاحه "مصنع 300" الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، فيما قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن المصنع الأول هو مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بقدرة 50 ميجا في السنة، وحائز على شهادات الجودة العالمية، أما المصنع الثاني هو مصنع الجلفنة الساخن، حيث تكلف 110 ملايين جنيه بطاقة إنتاج 20 ألف طن سنويًا، أما المصنع الثالث هو مصنع إنتاج البطاريات "مصنع 270 الحربي"، بتكلفة 110 ملايين جنيه بطاقة إنتاج 120 ألف بطارية سنويا.

وتوجه العصار، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعمه الدائم، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وكافة أجهزة القيادة العامة.

 

كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنع "300 الحربي" بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة، فيلم تسجيلي بعنوان "صناعات واعدة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، والذى يرصد الصروح الصناعية الضخمة للإنتاج الحربي في مصر.

 

 


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