"سيبها علينا".. تلاميذ قرية كفر أبو الديب بالشرقية مهددون بالغرق

الشرقية- فتحية الديب

"أطفال يدفعون حياتهم ثمنا للتعلم" لعدم وجود كوبرى مشاه للسير عليه أثناء الذهاب إلى مدارسهم، حيث أعرب العديد من أهالى قرية كفر أبو الديب التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، عن غضبهم الشديد من المعاناة التى يتعرض لها يوميا أطفال القرية، أثناء الذهاب إلى مدرسة التعليم الأساسى بقرية الخضارية والمرور على مأسورة مياه، لعدم وجود كوبرى مشاة يمر عليه الأطفال فى أمان.

وقال عرفات سعيد، من أهالى قرية كفر أبو الديب، أن قرية كفر أبو الديب تابعة لمركز الإبراهيمية، يقدر عدد سكانها بحوالى 20 ألف نسمة، ويتبعها 11 عزبة هي" المزارقة – السطايحة- أبوعمر- الحاج حسن عواد- البكاكارة – المهدواة – كاظم أغا أبوسعيد ببك- الأزهري- عزبة عبد المجيد" وتعانى من نقص شديد فى الخدمات حيث لا يوجد بالقرية أى مدارس على الإطلاق، ويذهب التلاميذ فى مرحلة التعليم الأساسى إلى مدارس قرية الخضرية للتعليم.

وتابع: أن الأطفال يتعرضون للخطر يوميا، أثناء المرور على مأسور مياه مرتان يوميا للذهاب لتعليم، موضحا سبق وناشدنا المحليات بعمل كوبرى مشاة أسوة بعدد من القرى المجاورة، لكى يسهل عملية مرور الأطفال لمدارسهم وخاصة أن أغلبهم أطفال صغار يصعب السيطرة عليهم وإقناعنهم بالسير فى الطريق العام ولكنهم يفضلون المرور على مأسورة المياه التى تختصر المسافة بشكل كبير عن السير على الأقدام للوصول إلى منازلهم، والفترة الماضية تعرض عدد من الأطفال للسقوط فى مياه البحر وتمكن الشباب من إنقاذهم فور سقوطهم.

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