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سقوط المتهمين بالسطو المسلح على شقة وسرقة محتوياتها بالإسكندرية

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:32 م
سقوط المتهمين بالسطو المسلح على شقة وسرقة محتوياتها بالإسكندرية التشكيل العصابى والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط المتهمين في واقعة السطو المسلح على شقة وسرقة محتوياتها بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية، حيث تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم يفيد قيام مجهولين بالطرق على باب الشقة محل سكنه حال تواجد ابنته طالبة جامعية بالشقة سكنهما وبصحبتها سيدتان، تعملان فى المنزل، مقيمتان بدائرة القسم وتهديدهن بسلاح أبيض، والاستيلاء منهن على مبلغ مالى، بعض المشغولات الذهبية من داخل الشقة وهربا.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة شاطئ النخيل بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما مبلغ مالى 19 ألف و400 جنيه، المشغولات الذهبية المستولى عليها، وقطعين قطعة سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، 3 جرام لمخدر الحشيش).

بمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بتحريض من إحدى الخادمتين، والتى أبلغتهما بمواعيد وجودهن بالشقة محل إقامة المجنى عليها بمفردهن، وأضافا بقيامهما بإعطائها مبلغ من متحصلات السرقه أثناء تواجدهما بالشقة محل البلاغ، حيث أمكن ضبطها وبحوزتها المبلغ المشار إليه، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمان أقرت بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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