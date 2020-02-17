سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سفير مصر بالجزائر يشهد إطلاق شركة "السويدى للكابلات" منتجات جديدة فى الجزائر

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:04 م
سفير مصر بالجزائر يشهد إطلاق شركة "السويدى للكابلات" منتجات جديدة فى الجزائر السفير أيمن مشرفة - سفير مصر بالجزائر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد السفير أيمن مشرفة ، سفير مصر بالجزائر، بنشاط شركة "السويدي للكابلات" في السوق الجزائرية عبر مصنعها في ولاية "عين الدفلى"، مؤكدا أنه يتماشى مع اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة بالانفتاح نحو إفريقيا والاستثمار في أسواقها.

وقال السفير مشرفة - في مؤتمر عقدته الشركة بالجزائر ، اليوم الاثنين ، بمناسبة إطلاق منتجات جديدة، حضره أحمد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة - إن شركة السويدي من أولى الشركات المصرية التي تعمل في السوق الجزائرية واستطاعت تصدير منتجاتها إلى إفريقيا انطلاقًا من الجزائر.. مشيرا إلى أن التعاون بين الخبرات المصرية والجزائرية يتيح العمل والافتتاح على أسواق دول الساحل والصحراء وغرب إفريقيا

وأضاف السفير ، أن السفارة تدعم أنشطة الشركات المصرية بالجزائر عبر لقاءات دورية مع مسؤولي تلك الشركات للتعرف على مشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات بالتنسيق مع السلطات الجزائرية التي دائما ما تبدي تعاونا ملحوظا في هذا الشأن.

وأكد السفير مشرفة ،  أن نشاط الشركات المصرية في الجزائر ملحوظ ويمكن استغلال السوق الجزائرية للانطلاق نحو أسواق غرب إفريقيا خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية منطقة التجارة العربية (جافتا).. مشيدا بدور شركة "السويدي" في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا للسوق الجزائري وريادتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهو اتجاه عالمي.

 


سفير مصر بالجزائر

السفير أيمن مشرفة

السويدي للكابلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة