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سفارة اليمن بالبحرين تفتح مكتب لجامعة عدن والدراسة عن بعد بـ 455 دينار

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:31 م
سفارة اليمن بالبحرين تفتح مكتب لجامعة عدن والدراسة عن بعد بـ 455 دينار طلاب يمنيون
كتب مصطفى عنبر

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أعلن مكتب دراسات  "مكتب جامعة عدن في مملكة البحرين"  للتعليم، ويتخذ من السفارة اليمنية مقرا له عن فتح باب القبول والتسجيل للدراسة عن بعد في جامعة عدن الحكومية وبخصم يصل الى 30% من الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس، وفي تخصصات ، إدارة الاعمال والإعلام والحقوق وعلم نفس والدراسات الإنسانية ، معللا الخصم بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس الجامعة، منوها أن المكتب يعمل منذ شهر واحد تقريبا.

ونقلت صحيفة "البلاد" البحرينية عن مصدر من المكتب لـ "البلاد" أن الجامعة معترف بها في البحرين لأنها جامعة حكومية، وأنها بدأت  باستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة في اليمن، والتي تتضمن أوراق الشهادة الثانوية، وصورة عن جواز السفر، ومبلغ 80 دينار بحريني، قابلة  للرد في حالة رفض الجامعة القبول، مبينا أن الرسوم الأصلية وقبل الخصم كانت 650 دينار، وهي الآن 455 دينار فقط، مشيرا ان الشهادة الجامعية معترف بها، وأن الدراسة تتم عن بعد، وعلى الطالب فقط السفر لليمن لحضور الامتحانات التي ستكون بمبنى جامعة عدن الحكومية.

ولكن مصدرا في وزارة التربية أشار للصحيفة إلى أن الوزارة كانت قد وجهت الطلبة البحرينيين بعدم السفر لليمن للدراسة  كإجراءات أمنية لحماية المواطنين في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة في اليمن، مؤكدا أن التوجيه للدراسة في اليمن متوقف حاليا بالوزارة.

الى ذلك، استفسر النائب السابق جمال داود عما اذا كانت الشهادة الصادرة من هذه الجامعة بهذه الفترة معترفا بها أو لا، وداعيا الوزارة لضرورة تبيين الموقف للرأي العام.

 

 


اليمن

البحرين

الدراسة عن بعد

جامعة عدن

سفارة اليمن

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