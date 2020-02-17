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ستاربكس الأمريكية تثير الجدل بحملة لجمع 100 ألف إسترلينى للمتحولين جنسيا

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:49 ص
ستاربكس الأمريكية تثير الجدل بحملة لجمع 100 ألف إسترلينى للمتحولين جنسيا ستاربكس
كتب محمد رضا

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تعرضت شركة ستاربكس العالمية لانتقادات شديدة بسبب إطلاقه حملة "woke" التى تهدف لجمع 100.000 جنيه إسترلينى لجمعية خيرية مثيرة للجدل، بحيث فى كل مرة يشترى فيها عميل بسكويت "حوريات البحر"، ستتبرع سلسلة القهوة الأمريكية بـ50 بنسًا لجمعية خيرية بريطانية تحمل الاسم نفسه، وقد أنتجت أيضًا إعلانًا يصف فيه المقاهى بأنها "أماكن آمنة".

 

لكن فى الليلة الماضية، قال النقاد إن بيع ملفات تعريف الارتباط فى ستاربكس سيؤدى إلى تضخم خزائن جمعية خيرية يزعمون أنها تريد دفع المراهقين إلى علاج التحول الجنسى فى وقت مبكر للغاية مع عواقب تغير الحياة.

ستاربكس الأمريكية تطلق حملة لجمع أموال للأعمال الخيرية للمتحولين جنسيا
ستاربكس الأمريكية تطلق حملة لجمع أموال للأعمال الخيرية للمتحولين جنسيا

 

تم إنشاء Mermaids بواسطة سوزى جرين، الذى أخذ ابنها جاك - جاكى الآن - إلى تايلاند لإجراء عملية تغيير الجنس فى سن 16، لأن NHS لن تعمل على شخص صغير السن، وتقدم الجمعية الخيرية المشورة للجهات الحكومية والمدارس والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين، لكن النقاد يقولون إن نصيحتها ليست موضوعية، لأنه يتم إدارتها إلى حد كبير من قبل الآباء مع أطفال المتحولين جنسيا، وذلك وفقًا لما نقلته "ديلى ميل" البريطانية.

 

جادلت جمعية "حوريات البحر"، بأن على NHS إسقاط حظره على إعطاء هرمونات "الجنس المتبادل" مثل التستوستيرون والإستروجين للأطفال دون سن 16، حتى أن أحد ممثليها تم تسجيله منذ أكثر من عام بقليل لإخبار المعلمين فى حدث فى برمنجهام بأنه يجب إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا عقاقير "تمنع البلوغ" إذا أرادوا ذلك.

 

تعد حقن هذه الأدوية القوية هى الخطوة الأولى فى عملية الانتقال، حيث توقف النمو البدنى وتجعل عملية إعادة تعيين الجنس أسهل، ومع ذلك، يخشى العلماء من أنها يمكن أن تؤثر على نمو الدماغ وإضعاف العظام.

 

وقال ستيفانى ديفيس-أراى، من المجموعة الأم Transgender Trend، عن حملة ستاربكس: "لن يدرك العملاء أنهم يدعمون مؤسسة خيرية تعتقد أنه من الجيد أن تخبر الأطفال الذين - لأسباب متنوعة كثيرة - لا يشعرون بالراحة فى أنفسهم، قد يكون ذلك بسبب أن أجسامهم "خاطئة" وتحتاج إلى إصلاح طبى"، مضيفًا "هذا ليس عالمًا ممتعًا لأقواس قزح وحوريات البحر.. إنه عالم من حاصرات البلوغ والهرمونات التجريبية وتعقيم الأطفال الذين يواجهون الحياة على الأدوية".

 

يُعد بيع ملفات تعريف الارتباط لـ Starbucks جزءًا من حملته الرامية إلى "دعم مجتمع العابر" الذى يتضمن إعلانًا عن مراهق مولود باسم "Gemma" يريد أن يُعرف باسم "James"، وقال تشارلى إيفانز، 28 عامًا، الذى "لم يرحل بعد" بعد سنوات من تحديده ذكرًا، "هذا الجانب من الحملة إيجابى.. من الضخم أن يكون الأطفال قادرين على تجربة كيفية ظهور اسم جديد.. إنه شىء قمت به".

 

وتقول الصحيفة البريطانية، إنه فى المقابل، رفضت شركة ستاربكس الإجابة على أسئلة حول ما إذا كانت "حوريات البحر" شريكًا خيريًا مناسبًا.

 


ستاربكس

جمعية حوريات البحر

المتحولين جنسيا

التحول الجنسى

مثليين

مثلية الجنس

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