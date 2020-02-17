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رجل الأعمال أيمن الجميل: المجمعات الصناعية تضع مصر في مكانتها بالعالم

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:57 م
رجل الأعمال أيمن الجميل: المجمعات الصناعية تضع مصر في مكانتها بالعالم رجل الأعمال أيمن الجميل

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أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن التوجه الحالي للقيادة السياسية بإنشاء مدن ومجمعات صناعية  متخصصة ، كفيل بدفع عجلة التنمية وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل سنويا وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى الأمر الذى يضع مصر في مكانتها المستحقة بالعالم.
 
وقال رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن ما تحقق على مستوى إنشاء المدن والمجمعات الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية ، غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث ، فلأول مرة نلمس استراتيجية متكاملة مدعومة من رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشتمل على مجموعة محاور متكاملة ، منها إنشاء 13 مجمعا صناعيا بمختلف محافظات الجمهورية تضم 400 مصنع متوسط وصغير ،بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب وخفض نسبة البطالة بمعدل سنوي منتظم.
 
وأضاف أيمن الجميل ، أن إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة ترافق مع إعادة تأهيل وتطوير القلاع الصناعية الكبرى مثل مجمع المحلة الكبرى ومجمع كفر الدوار ، كما يترافق مع إنشاء المدن الصناعية الجديدة المتخصصة وفق التكنولوجيا الحديثة مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الرخام بالجلالة.
 
واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل التوجه المتكامل لإنشاء المشروعات الصناعية العملاقة إلى جانب المدن الصناعية الحديثة والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بمثابة إعادة البناء والتطوير للاقتصاد المصرى الذى يقوم على الزراعة والصناعة معا ، كما يقوم على التكامل بين القطاع الخاص وإطلاق طاقات الشباب ورواد الأعمال إلى جانب إعادة تأهيل شركات ومصانع قطاع الأعمال العام لتكون قاطرة دفع للصناعة المصرية.
 
ونوه أيمن الجميل ، المعنى بالاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة، بما تحقق في القطاع الصناعى ، مشيرا إلى أننا لأول مرة ندرك وفق قياسات دقيقة مدى المشكلات والاحتياجات التي تواجه كل قطاع صناعى وما يحتاجه ليتطور ويصل للعالمية فضلا عن معرفة حجم الطاقة والعمالة اللازمة حاليا ومستقبلا وكيفية زيادة القدرة التنافسية داخليا وخارجيا.

أيمن الجميل

رجل الاعمال أيمن الجميل

المجمعات الصناعية

السيسي

الاستثمار في مصر

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