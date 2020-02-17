سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"ربك لما يريد".. فلسطينى يصطاد سمكة تونة وزنها 45 كيلو جرام بشباك نايلون

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:56 م
"ربك لما يريد".. فلسطينى يصطاد سمكة تونة وزنها 45 كيلو جرام بشباك نايلون الصياد وفريسته
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفاجئ صياد فلسطينى يدعى نضال الحوش، بكنز ثمين داخل شباكه حينما وجد سمكة تونة كبيرة الحجم وزنها 45 كيلو جرام، وهذا عندما ألقى شباكه الضعيفة فى عرض بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأبدى دهشته من تمكنه من اصطياد سمكة تونة ضخمة بشباك نايلون ضعيفة مخصصة لأسماك الغزلان فقط، مشيرا إلى أنه تعامل معها بحذر خوفا من انقطاع الشبكة وهروب السمكة التى اعتبرها كنز.

الصياد الفلسطيني صاحب الواقعة
الصياد الفلسطيني صاحب الواقعة

ووفق ما نقلته صحيفة "الرؤية" الإماراتية، تعامل الصياد الفلسطينى نضال الحوش، مع السمكة بحذر لضعف الشباك وقوة التونة، حتى لا يضيع الكنز منه، وأوضح أن فريسته وقعت بشباكة على بعد 3 أميال بحرية، وهى مسافة من المستحيل تواجد أسماك التونة بها كونها تعيش بالمياه العميقة، مشيرًا إلى أن تواجدها مرتبط بوفرة أسماك العصافير "الطيار" وهى الطعام المفضل لدى العنيدة.

الصياد امام فريسته
الصياد أمام فريسته

 

فيما قال رئيس اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، إن صيد أسماك التونة العنيدة من قبل صيادين كنز ثمين لندرتها وعيشها على بعد 20 ميلاً بحرياً.

سمكة التونة العملاقة
سمكة التونة العملاقة

 

وعاد صيادو غزة لممارسة مهام عملهم من جديد، بعد انتهاء المنخفض الجوى الذى تعرض له قطاع غزة لعدة أيام بسبب حالة الطقس السيء التى ضربت الكثير من المدن الفلسطينية والأردن، ومع العودة الصيادين لمزاولة مهام عملهم على الشواطئ تمكنوا من اصطياد 60 سمكة قرش على شواطئ قطاع غزة، وتناقلت صورة أسماك القرش وسائل الإعلام المحلية.

 

وأكد زكريا بكر منسق لجان الصيادين الفلسطينيين، أنه على الرغم من أن هذه الأسماك متوحشة ومفترسة للغاية إلا أن صيادى غزة تمكنوا من صيدها بخبرتهم الكبيرة رغم إمكانياتهم المتواضعة"، موضحاً أن وزن السمكة يبلغ من 40 إلى 100 كيلو جرام، وطولها يتراوح ما بين 70 إلى 150سم، ويصل سعر الواحدة إلى 10 دولارات.


سمكة تونه

صياد فلسطينى

اسماك التونة

شواطئ غزة

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة