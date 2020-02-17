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رئيس مصنع 300 الحربى يهدى الرئيس السيىسى نسخة من المصحف الشريف

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:39 م
رئيس مصنع 300 الحربى يهدى الرئيس السيىسى نسخة من المصحف الشريف رئيس مصنع "30 الحربى" يهدف الرئيس السيىسى نسخة من المصحف الشريف
كتب محسن البديوى

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أهدى المهندس طارق عزت رئيس مصنع "300 الحربي"، الرئيس السيسي المصحف الشريف هدية تقديرا لجهوده الكبيرة فى تطوير الدولة المصرية، وذلك خلال افتتاح مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

وقال المهندس طارق عزت مدير مصنع 300 الحربي، إن شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة تحتوي على 4 مصانع للأسلحة الخفيفة على مساحة 71 فدانا، مضيفًا أن قطاع البحوث والتطوير يواكب أحدث ما وصلت إليه الصناعة، وأن منتجات المصنع اجتازت جميع الاختبارات الفنية والتقنية.

 

وذكر أن شركة أبوزعبل قامت بعمل بروتوكولات دولية مع كبرى الشركات العالمية لتطبيق منظومة الثورة الصناعية الرابعة، مضيفًا أن هذه المصانع تلبي مطالب الجيش المصري ووزارة الداخلية من احتياجهم للأسلحة الخفيفة.


 

 

 


الرئيس السيسى

السيسى

مصنع 300 الحربى

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