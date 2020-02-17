سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من احتمال استمرار ركود الاقتصاد بسبب كورونا

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:10 م
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من احتمال استمرار ركود الاقتصاد بسبب كورونا الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن تعليمات إلى فريقه الاقتصادي اليوم الاثنين، باتخاذ تدابير "قوية" لتقليل آثار تفشي فيروس كورونا إلى الحد الأدنى، وتقديم "تغييرات ملموسة" فى مجمل الاقتصاد ومعيشة عامة الشعب هذا العام، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الرئيس مون حذر من احتمال استمرار ركود الاقتصاد المحلي، قائلا "إن الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد أسوأ من ذلك الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في عام 2015، وإذا كان هذا هو الحال، فإنه سيحدث دمارا ليس فقط على اقتصاد البلاد، بل وأيضا على حياة الناس".

وأشار إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد عانى، حيث تضاءل الاستهلاك المحلي علاوة على تضاؤل الأنشطة الترفيهية للناس بسبب "الخوف الشديد والقلق المفرط" من فيروس كورونا المستجد الذي نشأ في الصين.. وأكد الرئيس قائلا "لقد حان الوقت لتركيز الجهود الشاملة على إنعاش الاقتصاد، مع الحفاظ على سلامة الناس، ستبقى الحكومة متيقظة وتبذل قصارى جهدها فيما يتعلق بخطوات الحجر الصحي حتى النهاية"، كما طلب من الشعب أن يثق في تدابير الحجر الصحي للحكومة وأن يستأنف أنشطته اليومية المعتادة.

من جانب أخر شاركت القوات الجوية الكورية الجنوبية في مناورات متعددة الجنسيات في مدينة "جوام" الكورية بهدف تعزيز قدرات العمليات الجوية المشتركة بين الدول الشريكة للمساعدة الإنسانية.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين - أن المناورات التي جاءت تحت مسمى "كوب نورث 2020" بدأت في قاعدة أندرسون الجوية في جوام يوم 12 فبراير لتستمر حتى 28 فبراير. كما جمعت بين القوات الجوية الأمريكية والاسترالية واليابانية.

وأرسلت كوريا الجنوبية طائرتي نقل من طراز "سي إن 235" بالإضافة إلى 30 من موظفي الخدمة هذا العام، وهو ما يشبه ما حشدته في الماضي، وفقا لمسئولين في القوات الجوية في سول.

ومع ذلك، لم تذكر القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي مشاركة كوريا الجنوبية في المناورات في بيانها الصحفي ذي الصلة.
وتهدف "كوب نورث" إلى صقل المهارات لزيادة الاستعداد القتالي والتشغيل البيني للمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، وفقا للقوة الأمريكية.
وبدأت هذه المناورات من عام 1978 كممارسة ثنائية فصلية عقدت في اليابان، وانتقلت كوب نورث إلى جوام في عام 1999 وتم تنظيمها كواحدة من أكبر المناورات متعددة الأطراف لقوات المحيط الهادي الجوية.

 


كوريا الجنوبيه

رئيس كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

القوات الجويه الكوريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة