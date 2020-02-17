رئيس كوريا الجنوبية يحذر من احتمال استمرار ركود الاقتصاد بسبب كورونا

أصدر الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن تعليمات إلى فريقه الاقتصادي اليوم الاثنين، باتخاذ تدابير "قوية" لتقليل آثار تفشي فيروس كورونا إلى الحد الأدنى، وتقديم "تغييرات ملموسة" فى مجمل الاقتصاد ومعيشة عامة الشعب هذا العام، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الرئيس مون حذر من احتمال استمرار ركود الاقتصاد المحلي، قائلا "إن الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد أسوأ من ذلك الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في عام 2015، وإذا كان هذا هو الحال، فإنه سيحدث دمارا ليس فقط على اقتصاد البلاد، بل وأيضا على حياة الناس".
وأشار إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد عانى، حيث تضاءل الاستهلاك المحلي علاوة على تضاؤل الأنشطة الترفيهية للناس بسبب "الخوف الشديد والقلق المفرط" من فيروس كورونا المستجد الذي نشأ في الصين.. وأكد الرئيس قائلا "لقد حان الوقت لتركيز الجهود الشاملة على إنعاش الاقتصاد، مع الحفاظ على سلامة الناس، ستبقى الحكومة متيقظة وتبذل قصارى جهدها فيما يتعلق بخطوات الحجر الصحي حتى النهاية"، كما طلب من الشعب أن يثق في تدابير الحجر الصحي للحكومة وأن يستأنف أنشطته اليومية المعتادة.
من جانب أخر شاركت القوات الجوية الكورية الجنوبية في مناورات متعددة الجنسيات في مدينة "جوام" الكورية بهدف تعزيز قدرات العمليات الجوية المشتركة بين الدول الشريكة للمساعدة الإنسانية.
من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين - أن المناورات التي جاءت تحت مسمى "كوب نورث 2020" بدأت في قاعدة أندرسون الجوية في جوام يوم 12 فبراير لتستمر حتى 28 فبراير. كما جمعت بين القوات الجوية الأمريكية والاسترالية واليابانية.
وأرسلت كوريا الجنوبية طائرتي نقل من طراز "سي إن 235" بالإضافة إلى 30 من موظفي الخدمة هذا العام، وهو ما يشبه ما حشدته في الماضي، وفقا لمسئولين في القوات الجوية في سول.
ومع ذلك، لم تذكر القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي مشاركة كوريا الجنوبية في المناورات في بيانها الصحفي ذي الصلة.
وتهدف "كوب نورث" إلى صقل المهارات لزيادة الاستعداد القتالي والتشغيل البيني للمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، وفقا للقوة الأمريكية.
وبدأت هذه المناورات من عام 1978 كممارسة ثنائية فصلية عقدت في اليابان، وانتقلت كوب نورث إلى جوام في عام 1999 وتم تنظيمها كواحدة من أكبر المناورات متعددة الأطراف لقوات المحيط الهادي الجوية.
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