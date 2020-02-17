رئيس جامعة المنوفية يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الجامعات العربية

المنوفية – فريق المحافظات

وقع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اتفاقية تعاون مع اتحاد الجامعات العربية ويمثله الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، بحضور نائبى رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى متابعة التطور السريع الذى تشهده مجالات الجودة فى التعليم العالى، وحرصا من الطرفين لتنمية الوعى وتقديم كل ما هو جديد لمتابعة المستجدات الحديثة فى هذا المجال، وتثقيف وتدريب وتأهيل الكوادر الجامعية فى مجالات الجودة والاعتماد.

وأوضح مبارك أن بنود الاتفاقية تنص على عقد أنشطة تدريبية مشتركة من دورات ومؤتمرات وندوات وورش عمل فى جميع مجالات الجودة فى التعليم العالى والاعتماد، ومكان انعقادها بمقر أى من الطرفين، ويلتزم الطرفان بإعداد برنامج الأنشطة التدريبية والمادة العلمية وترشيح المحاضرين، بالإضافة إلى إعداد الموازنة التقديرية للأنشطة، وتحديد المقابل المالى لكل نشاط وفقا لعدد الساعات التدريبية النظرية والعملية، وسيتم منح شهادات معتمدة للمشاركين بالدورات التدريبية، مشيرا إلى أن المنوط بتنفيذ أنشطة الاتفاقية هو مركز ضمان الجودة بالجامعة.

حضر توقيع الاتفاقية المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، الدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتورة رانيا عزمى مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب .

كما دعت قافلة إرشادية في كلية الزراعة جامعة المنوفية أصحاب المزارع الحيوانية بأهمية تسجيل الحيوانات كأحد الدعائم الرئيسية للنهوض بمزارع الإنتاج الحيواني والتي من خلالها يمكن تتبع حالة المزرعة بشكل سريع لإصلاح الأخطاء التي قد تحدث لأي سبب صحي وذلك خلال زيارة إلى الإدارة الزراعية بشبين الكوم.

وأظهر المشاركون في فعاليات القافلة مدى فوائد السجلات في إجراء عمليات التحسين الوراثي والإنتخابات و معرفة الإنتاج اليومي للمربي، ويستطيع أن يتتبع الحالات المرضية في القطيع كما يمكن استبعاد الحيوانات ضعيفة الإنتاج أو الغير مثابرة عليه يمكن بواسطتها تتبع حالات الشبق (الشياع) حيث ينخفض لبن البقرة فجأة لمدة يوم أو يومين دون وجود سبب و يمكن معرفة العلائق اليومية لكل حيوان ومكونات هذه العلائق وكذلك مقدار العليقة الحافظة والإنتاجية و تستعمل السجلات في الميزانية الخاصة بإيرادات ومصروفات المزرعة.

القافلة من تنفيذ إدارة القوافل بالجامعة وبرعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة واشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة درية خيرى وكيل كلية الزراعة لتنمية البيئة وشارك فيها الدكتور رمضان بكر والدكتور إسلام فيض الله من كلية الزراعة.

وفى سياق آخر، قام مركز المعلومات الدوائية بجامعة المنوفية باستعراض الاحتياطات التى يجب اتباعها عند استخدام الكورتيزون بأنواعه الثلاثة المختلفة بخاخات الكورتيزون اقراص الكورتيزون، الكورتيزون الموضوعي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وإشراف الدكتورة إيمان سليمه مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني و الدكتورة مني زناتي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بجامعة المنوفية.

وأكدت الندوة أن هناك إرشادات عند استخدام بخاخات الكورتيزون والتى تستخدم في علاج حالات الربو وغيرها من الامراض الجهاز التنفسي فى عادة ما تسبب في بعض الأثار الجانبية القليلة والتى يمكن تجنبها بسهولة اذا ما استخدمت بشكل صحيح وبجرعات معتادة ومن اهم هذة الاثار التهاب الفم الفطرية، السعال، بحة الصوت، التهاب الحلق، ويمكن ان نقي انفسنا وذلك بالالتزام بمواعيد الدواء، غسل الفم "المضمضة "، عدم التوقف المفاجئ للعلاج.

وأضاف المشاركين أنه عند اللجوء لأقراص الكورتيزون فيجب أخذ بعض الاحتياطات عند استخدامه مثل ممارسة الرياضة، تناول الكالسيوم وفيتامين "د" لتفادى هشاشة العظام، كما يفضل تناول الجرعات في الصباح، ويفضل تناوله بعد الوجبات الكاملة، والإكثار من الأطعمة التى تحتوى علي البوتاسيوم، تقليل السعرات الحرارية لتفادى السمنة، إبلاغ الطبيب عند الشعور بأى ألم شديد في البطن أو براز أسود، كذلك تناول لقاح الانفلونزا، فالكورتيزون يتسبب في ضعف المناعة، ويجب ان لا يتوقف العلاج الا تحت اشراف الطبيب.

وتابع المشاركون أنه بالنسبة للكورتيزون الموضوعي نادرا ما يحدث اثار مثل الشعور باللسع وعلامات التمدد، حب الشباب وتفاقمه ،التهاب بصيلات الشعر، تهيج الجلد، ترقق الجلد.

فيما تعقد كلية التمريض جامعة المنوفية ندوة توعوية بخطورة فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة و الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية والدكتورة آمال شحاته وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك بالتعاون مع كلية الطب البشري وكليه الصيدلة وكليه الطب البيطري بجامعة المنوفية غدا الثلاثاء في العاشرة صباحا بمدرج كلية الحقوق .