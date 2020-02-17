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دونالد ترامب مع حفيده على الطائرة الرئاسية.. صور

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:06 م
دونالد ترامب مع حفيده على الطائرة الرئاسية.. صور ترامب وحفيده
كتبت ريهام عبد الله

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دائمًا ما يكون مَن في منصب سياسي، مشغول بشدة، لكثرة الالتزامات، والمسئوليات، وهذا قد يتضاعف عندما يتعلق الأمر، برئيس القوة العظمى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخوض معارك كبيرة هذا الفترة، أبرزها على الإطلاق سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بجانب قضايا عديدة، داخل وخارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يبدو أنه مازال يجد وقتًا يقضيه مع عائلته وأسرته.

دونالد جونيور ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، نشر صورة للرئيس على الطائرة الرئاسية تجمعه بنجله تريستن، وهو يقضى وقتًا مع جده الرئيس الأمريكي، على الطائرة الرئاسية الأمريكية، عبر حسابه بإنستجرام.

وعلق دونالد جونيور ترامب: "تريستن يقضى وقتًا جيدًا مع جده دونالد ترامب، على الطائرة الرئاسية الأمريكية، قبل أن يقرر أن يحصل على قبعة "KAG"، وفى الصور الأخيرة تريستين يفعل حركته المفضلة، بأن يشير بإشارة "أن كل شيء بخير"، ورد فعل ترامب".

ترامب وتريستن
ترامب وتريستن

 

ترامب وحفيده
ترامب وحفيده

 

حفيد ترامب
حفيد ترامب

 

و"KAG" اختصار "KEEP AMERICA GREAT"، لنحافظ على أمريكا عظيمة.

وفى سياق آخر دخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات، بشكل استعراضى فى سيارته الليموزين على مضمار السباق بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وقام سائق ترامب بلفة كاملة فى المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش" وسط هتافات المشجعين، وفى تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته فى محاكمته فى مجلس الشيوخ الأمريكى، قام ترامب بدور رئيس السباق الذى يجرى فى ولاية فلوريدا وهى من الولايات غير المحسومة فى عام الانتخابات.

وأمام حشد من نحو 100 ألف شخص أعطى ترامب إشارة البدء للسباق قائلا "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم"، وخاطب ترامب مؤيديه، الذين كانوا يهتفون "أربع سنوات أخرى"، قائلا "نحن نحب بلدنا ويشرفنى حقيقة أن أكون معكم".

وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار توقف ترامب لالتقاط صور مع أنصاره، وكثير من الناس فى القاعدة المحافظة لترامب هم من محبى سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات، وانتهزت حملة ترامب ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيونى أثناء بث قناة فوكس للسباق.


ترامب

دونالد ترامب

حفيد دونالد ترامب

دونالد جونيور ترامب

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